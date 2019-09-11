كل ما تريد معرفته عن +Apple TV من ناحية الأسعار والخدمة

بالأمس أعلنت شركة Apple عن خدمتها الجديدة لبث المحتوى التلفزيوني – بمعنى أصح منافسة شبكة Netflix – تحت إسم +Apple TV ، ويأتي الإعلان بالأمس بالتفاصيل عن الخدمة وأسعارها طريقة الإشتراك فيها والعروض المجانية والمسلسلات والمنتجات التي ستكون متاحة من خلالها في البداية أو الفترة الأولى من حياة الخدمة حتى تنتشر وتصبح أكبر.

من خلال المقال اليوم سنتحدث معكم عن خدمة +Apple TV وعن كل ما تقدمه الخدمة ويمكنك أن تعتبر هذا المقال دليلاً كاملاً عن الخدمة وإن كانت تستحق الإشتراك فيها أم لا وجودتها وغيرها من الأمور.

ماهي خدمة +Apple TV :

خدمة +Apple TV ببساطة هي خدمة بث ونقل المحتوى التلفزيوني والمسلسلات والأفلام التي تنتجها الشبكة أو تقوم بشراء حقوق بثها من خلالها إلى الأشخاص والأجهزة المشتركة معها، الخدمة كما قلنا هي بديل ومنافس مباشر لخدمة netflix القديمة والمنتشرة بقوة والخدمات الأخرى المنافسة التي بدأت تظهر مؤخراً مثل Diseny Plus وغيرها من الأمور.

جاء الإعلان عن الخدمة في مؤتمر WDC 2019 لأول مرة حين حصلنا على فكرة مبسطة عن الخدمة دون الخوض في تفاصيلها وبالأمس خلال مؤتمر إطلاق أجهزة الأيفون الجديدة قامت الشركة بالإعلان عن موعد إنطلاق الخدمة والتفاصيل الأخرى المتعلقة بها مثل الإشتراكات وغيرها.

من المفترض أن تدعم آبل هذه الخدمة بميزانية قدرها 6 مليار دولار أو تزيد قليلاً لتتمنك من الإستحواذ وتوظيف ممثلين وصناع برامج رائدة يمكنها أن تقدم برامج حصرية وخاصة بها، من المفترض أن تنطلق الخدمة بشكل كامل في 1 نوفمبر القادم.

بالطبع ستتمكن من خلال الخدمة من مشاهدة المسلسلات والأعمال من خلال البث المباشر إلى جهازك أو هاتفك ويمكنك ايضاً أن تشاهدها من خلال التحميل المسبق وأن تقوم بتحميل العمل مباشرةً إلى جهازك ومشاهدته دون إنترنت في أي وقت ترغب فيه.

الإختلاف الوحيد بين هذه الخدمة وNetflix كمثال أنها لن تقوم بإصدار جميع حلقات المسلسل أو العمل مرة واحدة بل ستصدر حلقاته بشكل منفرد وإسبوعي ولكن بالطبع سيكون هناك إسثتناءات.

الإشتراك في +Apple TV :

يمكنك الإشتراك في الخدمة الجديدة بسهولة للغاية فيمكنك ببساطة شديدة أن تقوم بشراء إشتراك شهري في الخدمة في مقابل 5 دولار شهرياً وهو مبلغ زهيد ويمكن تقسيمه على أربعة أشخاص إن كنت ترغب في شراء إشتراك لعائلتك بأكملها مثل Apple Music.

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أي شخص سيشتري جهازاً جديداً لآبل سيحصل على مدة تجربة مجانية لمدة عام، أي أنه سيتمكن من إستخدام الخدمة مجاناً لمدة عام كامل دون الإشتراك فيها مادياً.

ستنطلق الخدمة في حوالي 100 دولة حول العالم في البداية وستكون مشمولة بالطبع في الدول العربية والشرق الأوسط منذ الإنطلاق ويمكنك الإطلاع على القائمة بأكملها من هنا .

يمكنك الإشتراك في الخدمة بالطبع من على أي جهاز آبل أو من خلال بعض الأجهزة المدعومة من خلال تطبيق Apple TV.

البرامج المتاحة من خلال الخدمة :

عندما ستنطلق الخدمة في شهر نوفمبر القادم ستأتي بمجموعة مختلفة من المسلسلات والأعمال الفنية وستكون متاحة من خلالها بشكل رسمي، بعض هذه الأعمال ستكون من إنتاج آبل بشكل خاص وحصري وستكون بالطبع حصرية للخدمة ولم يتم ذكر أي برنامج آخر أو مسلسل آخر من إنتاج شركات أخرى ولكن من المتوقع أن تحصل الشركة على حقوق بث بعض الأعمال الأخرى المشهورة ولكن لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

يمكنك قراءة القائمة الكاملة إن كنت مهتماً بجميع الأعمال التي ستظهر على الخدمة من هنا .

من يشترك في Apple Tv plus ؟

دعونا نكن صريحين مع نفسنا لعدة دقائق، بالرغم من أن سعر الإشتراك مميز فعلاً ومغري للغاية ولكن في الوقت الحالي وحتى تنطلق الخدمة بأكملها لا يمكننا القول بأن الخدمة الجديدة ستكون مميزة أو فريدة من نوعها أو حتى تجعلك تتحفز للإشتراك فيها، فالواقع فإن قائمة المسلسلات والأعمال المتاحة في الخدمة حتى الآن لا تشجع أن تشترك فيها أكثر من شهر، لذا وإعتبرها نصيحة شخصية لا تفكر في الإشتراك في الخدمة حتى يزداد حجم قائمة الأعمال المشاركة فيها والتي يمكنك مشاهدتها من خلالها.