تعرف على Apple Arcade ومالذي تقدمه الخدمة والألعاب الموجودة عليها

خدمة Apple Arcade هي الخدمة الجديدة التي قامت آبل أمس بالإعلان عنها رسمياً وتأكيد موعد صدورها مع أسعار الإشتراكات والخدمات المتاحة من خلالها مع العناوين والألعاب المختلفة والأهم الوقت الذي ستصدر فيه هذه الخدمة وتكون متاحة.

بالطبع هناك الكثير من الأمور المتعلقة بهذه الخدمة وطريقة إستخدامها والإشتراك فيها وهذا ما سنتحدث عنه في المقال اليوم معكم وسنشرح لكم كل ما هو متعلق بخدمة Apple Arcade وإن كانت مناسبة لك للإشتراك.

ماهي خدمة Apple Arcade :

تعتبر خدمة Apple Arcade إشتراك شهري تقوم بدفعه لصالح آبل من خلال متجرها الرسمي وتسمح لك من خلال هذه الخدمة بالوصول إلى مكتبة ألعاب كبيرة تحتوي على أكثر من 100 عنوان ولعبة يمكنك لعبهم وتجربتهم بأي شكل واي حجم وأي وقت ترغب فيه – طالما كان إشتراكك في الخدمة لازال سارياً- بالطبع يمكنك الإستفادة من جميع الألعاب الموجودة في هذه الخدمة من مختلف أجهزة آبل المتاحة لديك سواءً كانت جهاز apple Tv أو جهاز mac بأي نوع كان أو iPad أو بالطبع iphone.

يكفي إشتراك واحد للشخص حتى يتمكن من إستخدام الخدمة على جميع أجهزته والإستمتاع بها على جميع أجهزته المتاحة لديه والتي قام بتسجيلها بإستخدام حساب iCloud الخاص به، بالطبع مثل جميع خدمات آبل يمكنك مشاركة الخدمة مع أصدقائك من خلال Family Sharing.

لا يوجد متحكم خاص للخدمة أو متحكم خاص بأجهزة آبل ولكن بدلاً من ذلك يمكنك إستخدام وتوصيل متحكم Ps4 و Xbox one مع جهاز آبل الخاص بك للإستمتاع بالألعاب، هناك ميزة جميلة جداً وهي أنك ستتمكن من الإحتفاظ بتقدمك في اللعبة ومشاركته مع باقي أجهزتك.

يعني أنك قد تبدأ بلعبة على جهاز الأيفون الخاص بك ثم تنتقل لتكملها على جهاز الماك أو العكس وستكمل من نفس المكان دون أن تفقد تقدمك وهذه الميزة هامةً جداً لملاك أجهزة آبل فهي ستكون مفيدة للغاية

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ماهي الألعاب الموجودة في الخدمة :

هناك أكثر من 100 لعبة موجودة داخل الخدمة وستزداد هذه الألعاب شهرياً، الألعاب متنوعة للغاية وتضم مجموعة كبيرة ومختلفة من المطورين والأفكار وأنواع الألعاب ولكن معظمها ستكون ألعاب Indie، هناك مطورين مشهورين مثل Konami و Capcom داخل الخدمة ولكن لا تتوقع بالطبع أن ترى منهم عناوين كبيرة وهامة، من المتوقع أن يزداد عدد الألعاب بشكل مستمر ولكن يمكنك الإطلاع على القائمة من هنا.

سعر الإشتراك في Apple Arcade ومتى ستكون متاحة :

سوف تنطلق خدمة Apple Arcade بشكل رسمي في 19 سبتمبر الحالي أي بعد ثمانية أيام تقريباً وسيكون سعرها حوالي 5 دولار أمريكي للإشتراك شهرياً، بالطبع يعتبر هذا سعر زهيد للغاية في مقارنة بعدد الألعاب التي يمكنك أن تحصل عليها وتستمع بها كما تشاء وكما ترغب.

من يجب أن يشترك في الخدمة :

صراحةً ؟ أعتقد بأن هذه الخدمة مميزة ومفيدة للغاية كما أن سعرها زهيد جداً، 5 دولارات ليست بالمبلغ الكبير مقابل عدد الألعاب التي ستحصل عليها كما أنك تستطيع أن تتشاركها مع أصدقائك وهذا يعني أنك ستدفع ما يقارب الدولار ونصف من أجل الإستفادة من هذه الخدمة بشكل دوري وشهري، شخصياً بالطبع سأشترك فيها وأهم ما يميز هذه الخدمة أنك ستحصل على الكثير من الألعاب بأقل من سعر لعبة واحدة.