شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرجال أكثر تقبلا وحماسة من النساء للاتصال بالكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث جديد من جامعة أكسفورد أن الرجال أكثر حماسة للتحدث مع الكائنات الفضائية من النساء، وتم الإعلان عن نتائجه في مهرجان العلوم البريطاني، حيث إن 55 % من الرجال يرغبون في الوصول إلى من هم خارج كوكب الأرض، مقارنة بـ 47 % من النساء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وعددهم 2000 شخص قالوا إنهم يريدون بدء الاتصال، و14% فقط لا يرغبون في بدء اتصال مع الكائنات الفضائية.

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وقال الدكتور بيتر هاتفيلد ، من قسم الفيزياء في جامعة أكسفورد: "لا أحد يعرف ما إذا كنا سنستلم رسالة من خارج الأرض، أو متى سيحدث ذلك، لكن الفلكيين يستمعون للتردادات دائما، وقد يحدث ذلك في أي وقت.

وأضاف "إذا تلقينا رسالة، فمن الجيد أن نعرف أن الجمهور يبدو أنه يثق في قيام العلماء بدور رئيسي في عملية صنع القرار التي يحتمل أن ترد على الكائنات الفضائية، وهذه النتائج مثيرة للاهتمام لفهم العلاقة بين العلم والديمقراطية، وما هو الدور الذي يجب أن يلعبه العلماء في الاستفتاءات وعمليات صنع القرار في المستقبل؟"