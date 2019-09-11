علبة الهاتف Huawei Mate 30 تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، لذا فقد حان الوقت للبدء في رؤية العلب الخاصة بهذه الهواتف الذكية التي تشكل هذه السلسلة. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على صورتين تظهر لنا علبة الهاتف Huawei Mate 30 من الأمام والخلف.
على ما يبدو، هذه الصور تستعرض لنا العلبة الخاصة بالنسخة الصينية من الهاتف Huawei Mate 30. للآسف، هذه العلبة لا تكشف لنا عن الكثير حول الهاتف Huawei Mate 30، ولكنها تؤكد لنا قدوم النسخة الأساسية من هذا الهاتف مع 6GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB من الذاكرة الداخلية.
بخلاف ذلك، لا يوجد شيء يمكننا إستخلاصه من هذه الصور، وكل ما يمكننا فعله في الوقت الراهن هو إنتظار إما الإعلان الرسمي أو تسريب أخر يكون أكثر ثراءً.
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