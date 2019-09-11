آبل تُطلق خدمة +AppleCare جديدة خصيصًا للسماعات الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا قمت بشراء جهاز باهظ الثمن مثل iPhone أو MacBook، فقم بشراء خطة الضمان +AppleCare لأنها مفيدة، وخاصة أن الإصلاحات قد تكون مُكلفة. ومع ذلك، ما رأيك في خطة الضمان +AppleCare من أجل سماعات الرأس؟ هل هي ضرورية؟ حسنًا، هي ضرورية على ما يبدو، على الأقل وفقا لشركة آبل التي قامت بإطلاق خطة +AppleCare جديدة لسماعات الرأس الخاصة بها.
ووفقا لشركة آبل، فإن سماعات الرأس التي تم شراؤها من الشركة، مثل سماعات Beats و AirPods الخاصة بها، ستتمتع بتغطية عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات لمدة عام وما يصل إلى 90 يومًا من الدعم المجاني. ومع ذلك، في حالة إذا كان ذلك غير كافي بالنسبة لك وتريد المزيد من الدعم، فقد تكون هذه الخطة مناسبة لك.
مقابل 29 دولار أمريكي، ستقوم بتمديد فترة دعم السماعات الخاصة بك لمدة تصل إلى عامين من تاريخ الشراء. ووفقا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” تقوم خطة +AppleCare بتمديد تغطيتك إلى عامين من تاريخ شراء +AppleCare وتضيف ما يصل إلى حادثين من حالات التلف العرضي، ويخضع كل منهما لرسوم خدمة قدرها 29 دولارًا بالإضافة إلى الضريبة المطبقة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على أولوية الوصول على مدار الساعة إلى خبراء آبل عبر الدردشة أو الهاتف “.
ستغطي خطة +AppleCare الجديدة كل من AirPods و Beats EP و Beats Pro و Beats Solo3 Wireless و Beats Studio3 Wireless و BeatsX و Powerbeats Pro و Powerbeats3 Wireless. إذا كنت مهتمًا بتفقد الخطة الجديدة، فإنتقل إلى موقع آبل على الويب للحصول على التفاصيل.
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