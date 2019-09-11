كشفت آبل يوم أمس النقاب عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة في حدثها السنوي؛ وهي iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max، إلى جانب إعلانها عن الجيل الجديد من ساعتها الذكيّة Apple Watch Series 5 التي تأتي بشكل مشابه للغاية في التصميم، والحجم للجيل السابق مع ميزة always-on display التي تعتبر واحدة من أبرز المزايا التي تدعمها الساعة.

يأتي هاتف iPhone 11 Pro بشاشة 5.8 بوصات، وiPhone 11 Pro Max بشاشة 6.5 بوصات بتصميم مشابه للغاية للجيل السابق من هواتف آيفون iPhone XS، وiPhone XS Max مع إضافة جديدة وهي كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وشاشة جديدة من نوع OLED بسطوع يصل إلى 1200nits، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 15%، وأطلقت آبل على هذه الشاشة اسم (Super Retina XDR). في حين سيحتوي هاتف iPhone 11 على شاشة LCD بالإضافة إلى بعض التعديلات ليكون خليفة هاتف iPhone XR الذي أطلقته آبل العام الماضي.

فيما يلي مقارنة بين هواتف آيفون iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max:

1- هاتف iPhone 11 Pro:

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يُعد هاتف iPhone 11 Pro بمثابة هاتف آيفون الرئيسي الجديد من آبل، حيث يعمل بمعالج آبل الجديد A13 Bionic الأقوى والأسرع في الأداء بالإضافة إلى مضاعفة قدرات التعلم الآلي.

كما يحتوى على شاشة جديدة من نوع OLED تطلق عليها آبل اسم (Super Retina XDR) ، بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2436 × 1125بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

وقد أعلنت آبل أن الهاتف موجه لمحبي التصوير بفضل الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

تتيح لك هذه الكاميرا التقاط مشاهد بزاوية أوسع حتى أربع مرات، والحصول على صور في غاية الجمال حتى في الإضاءة الخافتة للغاية، مع إمكانية تصوير الفيديو بأعلى جودة ممكنة في هاتف ذكي، ثم تعديله بالأدوات نفسها التي تستخدمها في تعديل الصور.

بالإضافة إلى تطوير نظام الكاميرا في آيفون 11 برو، عملت أبل أيضاً على تطوير البرمجيات المسؤولة عن عمل نظام الكاميرا، فمن أهم ميزات نظام الكاميرا الجديد أنه يوفر 40‏% قدرة أكبر على التقاط الضوء مع الكاميرا المقربة للمسافات لتحسين جودة التصوير في ظروف الإضاءة الضعيفة، ونسبة 36‏% فلاش True-Tone أكثر سطوعًا مع التزامن البطيء‏، و6 تأثيرات إضاءة في نمط بورتريه، بالإضافة إلى ميزة التثبيت البصري للصور OIS‏.

الغريب في الأمر أن آبل لم ترفع الأسعار كما هو متوقع، فعلى الرغم من توقع أرقام خيالية من آبل جاءت الأسعار كما يلي: سعر النسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت 999 دولارًا، والنسخة ذات سعة 256 جيجابايت 1149 دولارًا، والنسخة ذات سعة 512 جيجابايت 1349 دولارًا.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان الفضي أو الذهبي أو الرمادي، بالإضافة إلى لون جديد وهو الأخضر الليلي، وتبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة القادم 13 سبتمبر على أن يتوافر في المتاجر بتاريخ 20 سبتمبر.

2- هاتف iPhone 11 Pro Max:

أعلنت آبل خلال الحدث أن هاتف iPhone 11 Pro Max موجه بشكل خاص لمصوري الفيديو الاحترافيين، الذين يرغبون في التقاط صور عالية الجودة، ومقاطع فيديو رائعة بمعدل مضاعف للإطارات في الثانية بفضل نظام الكاميرا ثلاثي العدسات الجديد؛ والميزات الجديدة التي يدعمها نظام الكاميرا.

يعمل هاتف آيفون 11 برو ماكس بشاشة 6.5 بوصات بدقة 2688 × 1242 بكسلًا، ومن نوع OLED Super Retina XDR، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

كما يعمل هذا الهاتف بأكبر بطارية على الإطلاق في هواتف آيفون، حيث تمتاز بأنها أطول عمرًا بنحو 5 ساعات مقارنةً بهاتف iPhone Xs، بفضل شاشة Super Retina XDR التي تعتبر أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 15% من شاشة iPhone Xs.

هناك عامل آخر مهم يتمثل في وحدة إدارة الطاقة (PMU) التي صممتها آبل، والتي يتحكم فيها المعالج A13 Bionic حيث يحدد لها مكان ووقت توزيع الطاقة في جميع أجزاء الآيفون لتقوم هذه الوحدة بدورها بتوزيع تلك الطاقة بدقة متناهية.

يبلغ سعر النسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت 1099 دولارًا، والنسخة ذات سعة 256 جيجابايت 1249 دولارًا، والنسخة ذات سعة 512 جيجابايت 1449 دولارًا.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان الفضي أو الذهبي أو الرمادي، بالإضافة إلى لون جديد وهو الأخضر الليلي، وتبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة القادم 13 سبتمبر على أن يتوافر في المتاجر بتاريخ 20 سبتمبر.

3- هاتف iPhone 11:



يعتبر هاتف iPhone 11 مناسبًا للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى الشاشة الأكبر أو الشاشة الأعلى دقة، إذ يتضمن الجهاز شاشة LCD تطلق عليها آبل اسم Liquid Retina بقياس 6.1 بوصة، وبدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، فهي تقع من حيث الحجم بين شاشة هاتفي iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

يتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات مشابهة لكاميرا هاتف iPhone Xs الذي أطلقته جوجل العام الماضي، الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري، بالإضافة إلى التقريب البصري بمعدل 2x، والكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة ‏ƒ/2.2‏، تدعم نمط بورتريه مع تأثير Bokeh المطور وميزة ضبط العمق، وإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات، وتسجيل فيديو بدقة 4K.

الهاتف مُصنع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم بلون الجسم، وعمر بطاريته يدوم ساعة واحدة أكثر مقارنة بجهاز iPhone XR، ويتوافر الهاتف بست خيارات لونية هي: الأبيض، والأسود، والأحمر، والأصفر، والأرجواني الفاتح.

المفاجئ في الأمر؛ أنه بالرغم من تطور هاتف آيفون 11 ودعمه العديد من المواصفات القوية والميزات الجديدة إلا أن آبل طرحته بسعر أقل من هاتف iPhone XR الذي أطلقته العام الماضي، حيث يبلغ سعر النسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت 699 دولارًا، و749 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، و 849 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت. وتبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة القادم 13 سبتمبر على أن يتوافر في المتاجر بتاريخ 20 سبتمبر.

إليك مقارنة شاملة بين الثلاث هواتف آيفون الجديدة:

المواصفات iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max الوصف النسخة الأقل تكلفة من أحدث هاتف آيفون. هاتف آيفون الأحدث من آبل. النسخة الأكبر من أحدث هاتف آيفون. المعالج Apple A13 Bionic. Apple A13 Bionic. Apple A13 Bionic. الشاشة 6.1 بوصة، من نوع LCD Liquid Retina، بدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة. 5.8 بوصات بدقة 2436 × 1125بكسلًا، ومن نوع OLED Super Retina XDR، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.5 بوصات بدقة 2688 × 1242 بكسلًا، ومن نوع OLED Super Retina XDR، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة. مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128، أو 256 جيجابايت. 64 أو 128، أو 512جيجابايت. 64 أو 128، أو 512جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 4 جيجابايت. 6 جيجابايت. 6 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية التعرف على الوجه Face ID. التعرف على الوجه Face ID. التعرف على الوجه Face ID. الكاميرا الخلفية كاميرا ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8. ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. Advertisements ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، نطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ميزات إضافية الشاشة تدعم ميزة True-tone، وميزة Dolby Vision للصوت. الشاشة تدعم ميزة True-tone، وميزة Dolby Vision للصوت، وميزة HDR10، ومعدل تحديث بتردد 120 هرتزًا، وطلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع، ودعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في آن واحد. الشاشة تدعم ميزة True-tone، وميزة Dolby Vision للصوت، وميزة HDR10، ومعدل تحديث بتردد 120 هرتزًا، وطلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع، ودعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في آن واحد. مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. لايدعم. حجم البطارية 3110 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi. 3190 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi. 3500 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi. الألوان المتوافر بها الأسود، والأبيض، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والأرجواني الفاتح. الفضي، والذهبي، والرمادي، والأخضر الليلي. الفضي، والذهبي، والرمادي، والأخضر الليلي. نظام التشغيل iOS 13 iOS 13 iOS 13 الوزن 194 جرامًا. 188 جرامًا. 226 جرامًا. الأبعاد 150.9 × 75.7 × 8.3 مم. 144 × 71.4 × 8.1 مم. 158 × 77.8 × 8.1 مم. السعر يبدأ من 699 دولارًا. يبدأ من 999 دولارًا. يبدأ من 1099 دولارًا. الحجز المسبق من 13 سبتمبر. من 13 سبتمبر. من 13 سبتمبر. تاريخ التوافر 20 سبتمبر. 20 سبتمبر. 20 سبتمبر.