تسريب صورة حية لصندوق هاتف Mate 30 المرتقب

سرّب أحد مستخدمي تويتر المتخصصين في تسريب صور منتجات أندرويد على العديد من الموقع الإلكتروني ما قال إنها صورة لصندوق هاتف (ميت 30) Mate 30 المرتقب من شركة هواوي.

ونشر (موكول شارما) تغريدة على تويتر أرفق معها الصور، وقال: “صندوق البيع لهواوي ميت 30 (النسخة القياسية)”. ويظهر في الصور أن النسخة القياسية من الجهاز سوف تقدم ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وعدا عن ذلك، لا يظهر على الصندوق – الذي صُوِّرت واجهته وجانبه – أي معلومات أخرى عن الهاتف سوى أن اسمه مكتوب صراحة على الصندوق، بالإضافة إلى شعار شركة صناعة العدسات الألمانية (لايكا) Leica التي تتعاون معها الشركة الصينية منذ سنوات. كما يظهر من الصور أن هذه النسخة من الهاتف مخصصة للبيع في السوق الصيني.

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وعلى نحو منفصل، سُرِّبت على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) صورة ما قيل إنها لوحة حماية الشاشة لهاتف (ميت 30)، والتي يظهر فيها النتوء صغيرًا مقارنةً بالنتوء الذي سُرِّب لهاتف (ميت 30 برو).

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يُشار إلى أن هذه الصور تأتي بعد أن نشرت شركة هواوي يوم الاثنين مقطعي فيديو تشويقيين لهاتفها المرتقب (ميت 30)، وذلك بهدف تشويق المستخدمين للهاتف الذي من المقرر الإعلان عنه رسميًا في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتضمن مقطعا الفيديو تلميحات إلى المزايا التي سوف يمتاز بها (ميت 30)، وكانا كلاهما قائمان على شعار الإطلاق الخاص بالهاتف وهو “أعد التفكير في الإمكانات”. وكانت عدسات الكاميرا أبرز ما في الفيديو الأولى، الذي تضمن صورًا رمزية، مثل البوصلة، والمصباح، وقرص الهاتف الدوار.

أما الفيديو الآخر، فقد كان أطول وأقل غموضًا، إذ ركز على شيئين، وهما ميزة الشحن اللاسلكي، وأداء الكاميرا في الضوء المنخفض، بالإضافة إلى القدرة على التصوير البطيء، التي يبدو أنها سوف تعتمد على المعالج الجديد (كيرين 990) Kirin 990 الذي يمتاز بقدرته على التصوير بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وكانت هواوي قد أعلنت يوم الأحد الماضي رسميًا عزمها الإعلان عن (ميت 30) بمدينة ميونيخ الألمانية في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك على الرغم من احتمال غياب نظام التشغيل أندرويد عن الهاتف.