علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شبه عيون البوتاجاز.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون 11.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل الأمريكية أمس عن أحدث هواتفها الذكية وهى آيفون 11 التى جاءت بثلاثة نسخ مختلفة من حيث الإمكانيات والسعر، إذ جاء الأول باسم ايفون 11 وهو نسخة متطورة من ايفون XR الذى تم إصداره العام الماضى بسعر رخيص، بالإضافة إلى آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، وكل منها يأتى بمواصفات متطورة عن العام الماضىى وسعر يبدأ من 999 دولارا.

جانب من السخرية - Copy
جانب من السخرية 

 

ايفون 11 - Copy
ايفون 11 

 

ولكن بمجرد انتهاء المؤتمر انتشرت العديد من الانتقادات للهواتف الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال البعض أن الشركة لم تعد قادرة على الإبداع وأنها أصبحت تقليدية بشكل لا يتناسب مع المنافسين فى سوق الهواتف الذكية خلال الفترة الحالية.

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وانتشرت مجموعة من الصور التى تسخر من تصميم هواتف آيفون 11 الجديدة خاصة آيفون 11 برو الذى يأتى مع ثلاث كاميرات فى الخلف فى مربع على ظهر الهاتف، وشبه البعض هذا الشكل بعيون البوتاجاز وبيكاتشو من لعبة بوكيمون.

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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