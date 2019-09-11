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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبه عيون البوتاجاز.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون 11.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل الأمريكية أمس عن أحدث هواتفها الذكية وهى آيفون 11 التى جاءت بثلاثة نسخ مختلفة من حيث الإمكانيات والسعر، إذ جاء الأول باسم ايفون 11 وهو نسخة متطورة من ايفون XR الذى تم إصداره العام الماضى بسعر رخيص، بالإضافة إلى آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، وكل منها يأتى بمواصفات متطورة عن العام الماضىى وسعر يبدأ من 999 دولارا.
جانب من السخرية
ايفون 11
ولكن بمجرد انتهاء المؤتمر انتشرت العديد من الانتقادات للهواتف الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال البعض أن الشركة لم تعد قادرة على الإبداع وأنها أصبحت تقليدية بشكل لا يتناسب مع المنافسين فى سوق الهواتف الذكية خلال الفترة الحالية.
وانتشرت مجموعة من الصور التى تسخر من تصميم هواتف آيفون 11 الجديدة خاصة آيفون 11 برو الذى يأتى مع ثلاث كاميرات فى الخلف فى مربع على ظهر الهاتف، وشبه البعض هذا الشكل بعيون البوتاجاز وبيكاتشو من لعبة بوكيمون.
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