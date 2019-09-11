تكنولوجيا: تسريبات مصورة لصندوق التغليف الخاص بهاتف هواوي المرتقب Mate 30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة اليوم عن صندوق تغليف إصدار هواوي المرتقب Mate 30، الذي يعرض بعض من مواصفات الهاتف المرتقب الإعلان عنه يوم 19 من سبتمبر.

بدأ العد التنازلي لإطلاق هواتف Mate 30 خلال شهر سبتمبر الجاري، واليوم رصدت صور على Weibo تعود لصندوق تغليف الهاتف مع بعض المواصفات، حيث يأتي الهاتف بلوني الأسود والذهبي، بينما تظهر علامة “leica” التجارية باللون الأحمر على صندوق التغليف.

ويظهر على صندوق التغليف بعض من مواصفات هاتف Mate 30 الذي يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي نموذج 3C من الهاتف برقم TAS-AL00، ومن المقرر أن يكون هذا النموذج الرئيسي من هاتف Mate 30.

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ولا يدعم هذا النموذج الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث لا تظهر علامة 5G على صندوق التغليف، لذا يأتي هذا النموذج بدعم شبكات LTE.

أيضاً وفقاً لتصريحات Yu Chengdong فإن هواوي في طريقها للإعلان عن الهاتف في 19 من سبتمبر في مدينة ميونيخ، على أن تنطلق سلسلة Mate 30 في السوق الصيني في البداية بسعر 562 دولار.

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