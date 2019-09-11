تكنولوجيا: تقرير يشير إلى موعد الإعلان عن هاتف Google Pixel 4 XL في 15 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر اليوم على أن جوجل في طريقها للإعلان عن هاتف Google Pixel 4 XL في مؤتمر يعقد في 15 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855.

جاءت تفاصيل جديدة حول هاتف جوجل الرائد Google Pixel 4 XL المقرر إطلاقه خلال الفترة القادمة، حيث أكد تقرير نشر اليوم على أن الهاتف يأتي بشاشة أصغر حجماً من الإصدار الحالي Pixel 3 XL الذي يتميز بشاشة 6.3 إنش، حيث ينطلق الإصدار الجديد بحجم شاشة 6.23 إنش.

كما تتميز الشاشة في هاتف Google Pixel 4 XL بدقة عرض 1440 في 3040 بيكسل، مع أبعاد 19:9، ويأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 855 لذا لن يضم الهاتف معالج Snapdragon 855 Plus.

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ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بتحسينات في إعدادات الكاميرة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، وأيضاً عدسات بزوايا عرض واسعة.

وفي مواصفات البطارية أشار التقرير إلى أن هاتف Pixel 4 XL يأتي بقدرة بطارية 3700 mAh ، بينما يأتي الإصدار الأصغر بقدرة بطارية 2800 mAh، أيضاً وفقاً لتسريبات ايفان بلاس تخطط جوجل للإعلان الرسمي عن الهاتف في 15 من أكتوبر.

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