الغطاء الواقي الأحدث من شركة Razer سيساعد في الحفاظ على برودة هاتفك أثناء اللعب

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالألعاب، يمكن أن تصبح الهواتف الذكية ساخنة جدًا إعتمادًا على مقدار طاقة المعالجة المطلوبة. هذا هو السبب في أن الهواتف الذكية المصممة للألعاب أصبحت شائعة حيث أن معظمها تميل إلى توفير ميزات للتبريد لا نجدها عادة في الهواتف الذكية العادية. ومع ذلك، إذا كنت تفضل عدم شراء هاتف ذكي مصممة في الأساس للألعاب، فقد تكون مهتمًا بالغطاء الواقي الأحدث من شركة Razer للهاتف iPhone.

قامت شركة Razer بالكشف عن غطاء واقي جديد تمامًا مصمم لهواتف iPhone من شركة آبل. هذا الغطاء الواقي الجديد يُطلق عليه إسم Razer Arctech، ويبدو أنه سيساعد في إبقاء حرارة iPhone الخاص بك منخفضة خلال جلسات اللعب الطويلة. هذا بفضل تصميم الغطاء الواقي المكون من ثلاث طبقات.

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إحدى هذه الطبقات مصنوعة من Thermaphene التي تساعد على نقل الحرارة بعيدًا عن جسم الهاتف. كما يتألف هذا الغطاء الواقي أيضًا من طبقة ميكروفيبير لتوسيد iPhone وحمايته من الخدوش، وبعد ذلك هناك طبقة بلاستيكية خارجية مثقبة تساعد أيضًا على حماية الهاتف أثناء السقوط. سيكون هذا الغطاء الواقي رقيقًا بما يكفي لدعم الشحن اللاسلكي.

من حيث التوافق، سيكون الغطاء الواقي Razer Arctech مناسبًا لكل من iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max. سيكون متوافقًا أيضًا مع هواتف iPhone الجديدة، بما في ذلك iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، وسيكون متوافقًا كذلك مع الهاتف Razer Phone 2.