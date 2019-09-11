آبل تؤكد رسميًا أنها قامت بالتخلص من تقنية 3D Touch في هواتف iPhone 11 Series الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عدة سنوات، عندما قامت شركة آبل بإطلاق iPhone 6S و iPhone 6S Plus، قامت الشركة بتقديم ميزة جديدة تُدعى 3D Touch والتي تجعل الشاشة حساسة للضغط. بدت هذه التقنية واعدة من الناحية النظرية، ولكن سرعان ما إتضح أنها كانت أكثر إثارة من الناحية النظرية منه من الناحية العملية.

لدرجة أننا سمعنا شائعات تقول بأن شركة آبل ستقوم بالتخلص من تقنية 3D Touch في هواتف iPhone 11 Series التي أعلنت عنها يوم أمس. إتضح الآن أن تلك الشائعات كانت صحيحة لأنه بينما لم تذكر شركة آبل أي شيء يتعلق بتقنية 3D Touch في المؤتمر الذي عقدته يوم أمس، إلا أن قائمة المواصفات على الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت تشير إلى أن شركة آبل قامت بالفعل بالتخلص من 3D Touch في هواتف iPhone 11 Series الجديدة، وقامت بتعويضها بـ Haptic Touch.

في حالة إذا لم تسمع عن Haptic Touch من قبل، فهي ميزة صممتها شركة آبل لتعويض إزالة 3D Touch مع العلم بأنها تقوم بنفس الوظائف بإستثناء أنها لا تتطلب عتاد إضافي على عكس تقنية 3D Touch. تم إستخدام ميزة Haptic Touch لأول مرة في الهاتف iPhone XR في العام الماضي، على الرغم من أن شركة آبل واصلت إستخدام 3D Touch في الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max.

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نحن لم نتفاجأ عندما علمنا الآن أن شركة آبل قررت التخلص من تقنية 3D Touch في هواتف iPhone 11 Series الجديدة. هذا لأنه على الرغم من أنها كانت ميزة مثيرة للإهتمام، إلا أن حقيقة أن المستخدمين لم يكونوا على دراية بالتطبيقات التي كانت تدعمها والتي لا تدعمها كانت مربكة وغير متسقة، مما أدى إلى تجاهل المستخدمين لهذه الميزة تمامًا.