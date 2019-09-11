الجيل المقبل من سماعات AirPods سيدخل مرحلة الإنتاج في شهر أكتوبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، فيبدو أن شركة آبل تخطط على ما يبدو لإطلاق ثلاث طرازات من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods هذا العام. خلال النصف الأول من هذا العام، قامت الشركة بإطلاق سماعات AirPods 2، ولكن يبدو أن الشركة تخطط لإطلاق طرازين آخرين في الجزء الأخير من هذا العام. هذا وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo.
يقول المحلل Ming-Chi Kuo أن أحد الطرازين سيأتي بترقية بسيطة عن AirPods، بينما سيأتي الطراز الآخر مع تغييرات كبيرة على مستوى التصميم ومع ميزات جديدة تمامًا مثل القدرة على مقاومة المياه والقدرة على إلغاء الضوضاء. الآن، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع DigiTimes، فيبدو أن الجيل التالي من سماعات AirPods سيدخل مرحلة الإنتاج في شهر أكتوبر المقبل.
في الوقت الراهن، لا يزال من غير الواضح ما هو الطراز الذي سيدخل مرحلة الإنتاج في الشهر المقبل، ولكن هناك فرصة جيدة أن يكون الطراز المعني هنا هو الطراز الذي حصل على ترقية بسيطة. هذا لأنه وفقا لتقرير من وكالة الأنباء Bloomberg، فإن سماعات AirPods المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء وبالتصميم الجديد لن تصل على الأرجح حتى أوائل العام المقبل. لسنا متأكدين من السبب وراء قيام شركة آبل بإطلاق نسخة جديدة من سماعات AirPods في النصف الثاني من هذا العام، وخاصة إذا علمنا أنه تم إطلاق سماعات AirPods 2 الحالية قبل نصف عام فقط.
يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل من الحماسة، وخاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار السجل المتضارب لموقع DigiTimes عندما يتعلق الأمر بالشائعات المتعلقة بشركة آبل. في هذه الأثناء، نجحت شركة Huawei في التفوق على شركة آبل عندما يتعلق الأمر بإلغاء الضوضاء بعدما قامت بتضمينها في سماعات Huawei FreeBuds 3 التي كشفت عنها في الأسبوع الماضي.
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