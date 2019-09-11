ظهور معلومات جديدة حول الهاتف Motorola One Macro القادم من شركة موتورولا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في وقت سابق من هذا الشهر تسريب مواصفات لهاتف ذكي غير معروف من شركة موتورولا قيل بأنه Moto G8 Play. نحن الآن علمنا بأن هذا الهاتف هو Motorola One Macro وليس Moto G8 Play.

المصدر نفسه الذي سرب تلك المواصفات قام الآن بتسريب صورة واقعية للهاتف Motorola One Macro والتي تؤكد أن هذا الهاتف سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي، وذقن سميك، وزر تشغيل يمتاز باللون الأرجواني في الجانب الأيمن من الجهاز بجانب أزرار التحكم بالصوت.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم اليوم أيضًا رصد الهاتف Motorola One Macro يخضع لإختبارات الأداء على منصة Geekbench، وهو ما أتاح لنا فرصة الحصول على بعض المعلومات حول هذا الهاتف، بما في ذلك قدومه مع المعالج MediaTek Helio P60، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 2GB، ومع نظام Android 9 Pie. وحقق هذا الهاتف 1429 نقطة في إختبار النواة الواحدة، و5584 نقطة في إختبار النوى المتعددة.

ليست هناك أي معلومات حول الهاتف Motorola One Macro من شركة موتورولا، ولكننا رصدنا هذا الهاتف مؤخرًا يحصل على المصادقة من إحدى الهيئات التنظيمية في تايلاند مما يلمح إلى إقتراب موعد إطلاق هذا الهاتف.