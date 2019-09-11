شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. أول مركبة فضائية تتجه نحو مذنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين أحداث الفضاء، هناك تاريخ مهم خارج كوكب الأرض، يمثل المرة الأولى لوصول مركبة فضائية إلى مذنب، ففي 11 سبتمبر، 1985، أصبح مستكشف المذنبات الدولي أو "ICE" أول مركبة فضائية تطير نحو مذنب.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم إطلاق مركبة ICE في الأصل كمستكشف تابع لبرنامج Sun-Earth Explorer-3 الدولي في عام 1978، وكانت واحدة من ثلاث مركبات فضائية تم تصميمها من أجل برنامج Sun-Earth Explorer الدولي (ISEE).

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التقاط المذنب

وعمل فريق كبير بجهد مشترك على هذا البرنامج، والذى شمل وكالة ناسا الأمريكية، والمنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء، ووكالة الفضاء الأوروبية، وكان الغرض من البرنامج هو دراسة الطقس الفضائي، أو التفاعل بين المجال المغناطيسي للأرض والرياح الشمسية.

وانتهت المركبة من مهمتها ثم فى طريقها أجريت مناورة لتوجيهها نحو مذنب يسمى Giacobini-Zinner، وبالفعل اتجهت المركبة مباشرة نحو ذيل المذنب، وتمكنت من تحقيق إنجاز آخر بعد ستة أشهر، حيث حلقت نحو المذنب هالي أيضا.