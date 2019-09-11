شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يوجد ذهب على القمر؟ علماء يجيبون عن السؤال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق من الباحثين سؤال مهم وهو هل يوجد ذهب على القمر؟ بما أن الخطوات حاليا كلها تجاه التعدين والتنقيب عن المعادن الثمينة تحت سطح القمر، وكانت الإجابة هى إن المعادن الثمينة يمكن أن توجد بالفعل تحت سطح القمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأ الجيولوجي جيمس برينان من جامعة دالهوزي في كندا وزملاؤه في تحديد تركيبة عباءة القمر، وتحديداً بعض العناصر، التى تشمل الذهب والبلاتين.

وقام الفريق بالتنبؤ بعد نمذجة الظروف الجيولوجية التي يمكن أن توجد على القمر، ولقد وجدوا أن عباءة القمر غنية بعناصر معينة ترتبط بسهولة بالحديد والتى يمكن أن تنشأ معادن مثل الذهب، ولكن ليس من الواضح بالضبط ما هي المعادن الثمينة التي قد تكمن تحت سطح القمر، وما إذا كان من السهل استخراجها إذا رغبت في ذلك.

بدأ الباحثون بالنظر في المواد التي أُعيدت من القمر منذ حوالي 50 عامًا وهي متاحة لنا للدراسة مباشرة، حيث قال البروفيسور برينان: "لدينا مجموعه 400 كيلوجرام من العينة التي أعيدتها بعثات أبولو والقمر"، وإنها كمية صغيرة جدا من المواد، لذلك، من أجل معرفة أي شيء عن الجزء الداخلي من القمر، علينا أن نقوم بنوع من الهندسة العكسية بتركيب الحمم البركانية التي توجد على السطح".

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وعاد البروفيسور برينان وزملاؤه إلى الأساسيات، وقاموا بنمذجة حول كيفية تشكل الصخور على سطح القمر من الصهارة الموجودة تحتها.

ودمجوا نماذج من الضغوط ودرجات الحرارة الموجودة في صهارة التبريد مع التجارب المعملية في كيفية ذوبان الكبريت في الصخور المنصهرة.

وأضاف البروفيسور برينان: "تظهر نتائجنا أن الكبريت في الصخور البركانية القمرية هو بصمة لوجود كبريتيد الحديد في المناطق الداخلية الصخرية للقمر"، مؤكدا أن هذا هو المكان الذي نعتقد أن المعادن الثمينة قد تركت وراءه عندما تم إنشاء الحمم البركانية.