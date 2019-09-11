شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة بالطاقة الشمسية توفر شبكة 5G للمناطق النائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حين أن شبكات الجيل الخامس متاحة الآن فى بعض المدن الكبرى إلا أن الوصول إليها لا يزال محدودًا للغاية فى المناطق النائية، ولكن بفضل طائرة شمسية جديدة قادرة على البقاء محمولة جواً لمدة عام فى المرة الواحدة توفير هذه الشبكات.



الطائرة

نقلاً عن موقع ميرور البريطانى، تقوم شركة BAE Systems بتطوير الطائرة التى يطلق عليها اسم PHASA-35. حيث قال نايجل وايتهيد، كبير مسئولى التكنولوجيا فى شركة BAE Systems: "إن استثماراتنا فى الشركة ستمكننا من نقل هذه التكنولوجيا إلى مرحلة الإنتاج، مع إمكانية حقيقية للغاية أن تدخل هذه الطائرة عملياتها الأولية مع العملاء فى غضون 12 شهرًا من تجارب الطيران".

فى غضون 15 شهرًا فقط طور الفريق نموذجين أوليين للطائرة، وسيتم اختبارهما الآن فى منشأة الشركة فى لانكشاير، ومن الممكن إطلاق الطائرات أوائل العام المقبل.