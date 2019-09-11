شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تمهل المطورين حتى أبريل 2020 لتعديل تطبيقاتهم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت شركة أبل خلال فعاليات مؤتمرها أمس، الذى كشفت خلاله عن هواتف iphone 11 وiphone 11 pro و iphone 11 pro max، من المطورين البدء في تقديم تطبيقاتهم المحدثة لنظام التشغيل iOS 13.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمطورين إضافة الوضع المظلم إلى تطبيقاتهم، جنبا إلى جنب مع توفير خيار تسجيل الدخول باستخدام معرف أبل، ودعم ARKit 3 والمزيد.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فابتداء من أبريل 2020، تقول أبل إن جميع التطبيقات الجديدة وتحديثات التطبيقات يجب أن تكون مبنية بالتوافق مع حزمة أدوات تطوير البرمجيات iOS 13 SDK، وتضيف الشركة أن المطورين سيُطلب منهم أيضًا دعم iPhone XS Max أو الهواتف الأحدث.

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وقالت أبل: "مع iOS 13يمكن أن يستفيد تطبيقك من Dark Mode، والمظهر الجديد الدراماتيكى لأيفون، إضافة إلى ميزة تسجيل الدخول مع أبل، وهي طريقة سريعة وسهلة لتسجيل الدخول إلى التطبيقات، وأحدث التطورات في ARKit 3 و Core ML 3 و Siri

وأضافت الشركة أنه بدءًا من أبريل2020 ، ستحتاج جميع التطبيقات الجديدة وتحديثات التطبيقات إلى التصميم باستخدام حزمة أدوات تطوير البرمجيات iOS 13 SDK ودعم تصميم الشاشة بالكامل لأجهز ةiPhone XS Max أو إصدار أحدث.