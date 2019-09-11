تكنولوجيا: مقطع فيديو يكشف عن تفاصيل جديدة حول ميزة Motion Sense في هاتف Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض مقطع فيديو نشر اليوم على شبكة الإنترنت مزيد من التفاصيل حول هاتف جوجل المرتقب Pixel 4، كما قدم الفيديو تفاصيل جديدة حول ميزة Motion Sense التي تقدم من جوجل للمرة الأولى في إصدارات هذا العام.

أشارت عملاق البحث خلال شهر يوليو الماضي إلى خططها لدعم إصدارات هذا العام من هواتف Pixel 4 بميزة جديدة تعرف ب Motion Sense، والتي ترتكز على مشروع جوجل Soli، واليوم تظهر أول التفاصيل حول هذه الميزة في مقطع فيديو نشر على شبكة الإنترنت مؤخراً.

وقد إستعرض M. Brandon Lee في مقطع الفيديو ميزة Motion Sense التي تأتي لدعم المستخدم في تغيير الموسيقى قيد التشغيل على سبيل المثال، أو إستقبال الرسائل، أو إلغاء المكالمات الصوتية وغيرها من المهام عن طريق حركة محددة.

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وتقدم جوجل أيضاً هواتف Pixel 4 هذا العام بميزة أخرى تعرف ب “Reach to check phone”، وهي ميزة تعمل على تنشيط الشاشة عند تحريك اليد أمامها وعرض الإشعارات، التوقيت أو معلومات أخرى.

يذكر أن هواتف Pixel 4 تنطلق رسمياً في مؤتمر يعقد في 15 من أكتوبر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في تسريبات جديدة حتى الإعلان الرسمي الشهر المقبل.

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