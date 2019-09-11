حدث الإعلان الرسمي عن هواتف Google Pixel 4 الجديد قد يُعقد في اليوم 15 أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - التسريبات ذات الصلة بالهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL لا تأبى التوقف. والآن بعدما قامت شركة آبل بالكشف عن تشكيلة iPhone 11 Series الجديدة، فلا شك أن بعض الأنظار ستتجه إلى هواتف Google Pixel 4 الجديدة، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو متى ستقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن هذين الهاتفين.

وفقا لصورة جديدة تم تسريبها للهاتف Google Pixel 4 من قبل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، فقد يتم الكشف رسميًا عن هواتف Google Pixel 4 الجديدة في اليوم 15 أكتوبر. وبالتالي، هذا يعني أن شركة جوجل ستقوم بالكشف عن هواتف Google Pixel 4 الجديدة في وقت لاحق من الشهر مقارنة بالعام الماضي، ولكن قامت شركة جوجل هذا العام بإطلاق نظام Android 10 بعد شهر واحد من إطلاق نظام Android 9 Pie في العام 2018، لذلك لا يبدو ذلك غير معقول.





أما بالنسبة للصورة المسربة الأخرى، فهي تعرض لنا الهاتف Google Pixel 4 XL يُشغل تطبيق DevCheck Hardware and Software Info. وكما تلاحظون، فهذه الصورة تكشف لنا أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم المعالج Snapdragon 855 بدلاً من المعالج +Snapdragon 855. وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه الصورة كذلك أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم كذلك شاشة بحجم 6.23 إنش وبدقة +QuadHD.

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يُشاع بأن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL سيأتيان مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وكاميرتين في الواجهة الخلفية، واحدة أساسية والأخرى مُقربة. وعلاوة على ذلك، فقد قيل أيضًا أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم بطارية بسعة 3700mAh، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 4 بطارية بسعة 2800mAh. وبطبيعة الحال، سيعمل كلا الهاتفين بنظام Android 10 منذ اليوم الأول.

الميزات الأبرز في هواتف Google Pixel 4 الجديدة هي نظام التعرف على الوجه المتقدم المماثل لنظام Face ID، ومستشعر Project Sensor الذي يقوم بإستشعار الحركة. لا تتوقع رؤية مستشعر بصمات الأصابع في أي مكان، فشركة جوجل على ما يبدو ستعتمد كليًا على خاصية التعرف على الوجه، تمامًا مثل آبل.

https://twitter.com/evleaks/status/1171478149860741122