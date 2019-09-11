فيديو مسرب يُفصل لنا ميزة Motion Sense في الهاتف Google Pixel 4

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يوليو الماضي، أعلنت شركة جوجل أن الهاتف Google Pixel 4 سيأتي مع ميزة جديدة تُدعى Motion Sense تستند على تكنولوجيا Project Soli. الآن، يُلقي فيديو جديد تم نشره من قبل M. Brandon Lee من قناة This is Tech Today على اليوتيوب مزيدًا من الضوء على ميزة Motion Sense.

كما يوحي إسمها، سوف تتيح لك ميزة Motion Sense تنفيذ إجراءات مختلفة مثل تغيير الأغاني وكتم المكالمات والمنبه. هناك أيضًا ميزة تدعى ” Reach to check phone ” تقوم بتشيط الشاشة أثناء تحريك يدك فوقها لعرض الإشعارات والوقت والمعلومات الأخرى.

يمكنك مشاهدة الفيديو أدناه في الدقيقة 13 لمعرفة المزيد عن ميزة Motion Sense، أو مشاهدته من البداية للتحقق من بعض صور الهاتف Google Pixel 4 التي حصل عليها M. Brandon Lee من مصادره.