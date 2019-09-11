شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد إطلاق تحديث نظام ios 13 لهواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة آبل، عن إطلاق التحديث القادم لنظام تشغيل هواتف آيفون الذكية IOS 13 يوم 19 سبتمبر الجارى، لهواتف آيفون 6s والإصدارات التالية، على أن يتوفر إصدار تحديث نظام ios 13.1 فى 30 سبتمبر.

ويضيف التحديث العديد من التغييرات لتطبيقات هواتف آيفون؛ بما فى ذلك تطبيق الخرائط الرقمية "مابس" والصور "فوتوز" والتنبيهات "ريمايندرز"، كما يضيف وضع العرض الداكن "دارك مود".

Advertisements

وتشمل الترقيات الأخرى تطبيق البحث عن الأشياء "فايد ماي" الجديد، الذى يمزج بين خاصيتى البحث عن الهاتف والبحث مع الأصدقاء.

كما يقدم التحديث لوحة مفاتيح جديدة توفر الكتابة السريعة، إلى جانب خاصية تحويل الأيقونات التعبيرية "ميموجي" إلى ملصقات.

وسوف يتضمن نظام ios 13.1 تحديثات كانت مخططة فى البداية للإصدار IOS 13 ؛ بما فى ذلك قدرة المساعد الشخصى الرقمى "سيري" على قراءة الرسائل الواردة بصوت عال، واستيراد الصور مباشرة إلى داخل تطبيق ما عند اتصال الكاميرا مع أى جهاز يعتمد على نظام IOS ومن بين التحديثات الأخرى، مشاركة الصوت بين جهازى "أير بود" و"هوم بود".