شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول دى جى فى الفضاء.. رائد إيطالى ينسق موسيقاه فى المحطة الدولية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح لوكا بارميتانو، بوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أول دي جي في الفضاء عندما قام بتنسيق موسيقاه من محطة الفضاء الدولية، وهو أيضا أول رائد إيطالى يذهب في رحلة سير فى الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن رائد الفضاء والدي جي بارميتانو قام بتنسيق مجموعة مدتها 12 دقيقة من جهاز لوحي مزود ببرنامج دي جي مدمج لـ 3000 شخص من خلال بث من المحطة الدولية، والذين استمتعوا بالأداء على متن سفينة سياحية راسية في إيبيزا، وهي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.

وكان قد استغل بارميتانو بعض الوقت في جدول التدريب المزدحم قبل الرحلة إلى المحطة الدولية لتعلم كيفية مزج المقطوعات والأداء كدي جي، وتم تزويده بقائمة تشغيل وبرامج دي جي متخصصة للعمل بالفضاء، وكل ذلك قبل الانطلاق إلى المحطة الفضائية مؤخرا.



دى جى

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واستقبل باريميتانو الجمهور على شاشة، حيث يطفو في بيئة الجاذبية الصغرى في المحطة الفضائية، وقال أمام الحشد "أود أن أرحب بكم على متن وحدة كولومبوس، المختبر الأوروبي على متن محطة الفضاء الدولية، وهو التعاون المذهل لوكالات الفضاء في العالم".

وأضاف "اليوم، نحن هنا نعمل ونجري تجارب ونختبر التكنولوجيا ونستكشف المستقبل، وأن هذه الموسيقى تتلاءم مع مهمتى الفضائية الثانية التي بدأت في يوليو".

وتساءل باريمتانو "قد يتساءل" البعض ما الذي يجعلنا هنا اليوم نؤدي دي جي في المدار؟ وأجاب أنه خلال عملية اختيار رواد الفضاء، سُئل من قبل طبيب نفسى عما يأمله معظم الناس في العالم، ورد بقوله إنه يتمنى أن تكون هناك لغة مشتركة يمكن للجميع في العالم التحدث بها، وبعد ذلك أدرك أن لغتين شائعتين بالفعل، وهم الرياضيات والموسيقى، لذلك ما أقوم به هو محاولة لوضع الكلمات من فمي في يدي".

وأوضح بارميتانو: "لقد تجاوزت قدراتي قليلاً والتواصل من خلال الموسيقى، فهل أنت مستعد لبعض الموسيقى؟ لنرى ما يمكنني فعله"، ثم ضغط بارميتانو على زر على الجهاز اللوحي في يديه وغمرت موسيقاه الحدث المقام.