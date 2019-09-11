فاطمة أيت طالب - دبي - على مدار هذا العام، قامت شركة موتورولا بإطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة تحت العلامة التجارية Motorola One، بما في ذلك Motorola One Vision و Motorola One Action و Motorola One Zoom. أما وقد قلنا ذلك، فقد كشفت لنا وثيقة مصادقة جديدة الآن أن شركة موتورولا تخطط لإطلاق هاتف ذكي آخر يُدعى Motorola One Macro.
تشير وكالة إصدار الشهادات في تايلاند NBTC أن شركة موتورولا تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد يحمل الإسم الرمزي Motorola XT2016-1، وهو الإسم الرمزي الذي يتماشى مع الأسماء الرمزية للهواتف الذكية التي تم إصدارها سابقًا من نفس التشكيلة. لا تكشف لنا شهادة المصادقة عن الكثير على الرغم من أن هذه الشهادة قد تعني بأن لحظة الكشف الرسمي عن هذا الهاتف بدأت تقترب.
للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف Motorola One Macro، ولكننا نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز.
Motorola One Macro (XT2016-1) certified by NBTC; Expected to launch soon. pic.twitter.com/kJ5RqdprhZ— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 9, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر موتورولا تعمل على هاتف جديد يدعى Motorola One Macro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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