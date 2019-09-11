تسريبات جديدة تلمح لقدوم الهاتف Huawei Mate 30 مع قطع أكبر على مستوى الشاشة

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فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم منشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يعرض لنا شاشة الهاتف Huawei Mate 30 والطبقة الزجاجية الواقية لهذه الشاشة. ركزت معظم التسريبات السابقة على الهاتف Huawei Mate 30 Pro، والذي سيحتفظ بالقطع الكبير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، ولكن حان الوقت الآن لمعرفة المزيد عن شقيقه الأصغر حجمًا، Huawei Mate 30.
ووفقا للمنشور والصورتين، فإن القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة يُعتبر أصغر كثيرًا من ذلك الموجود في شاشة الهاتف Huawei Mate 30 Pro، ولكنه لا يزال أكبر بكثير من ذلك الذي رأيناه في الهاتف Huawei Mate 20 الذي تم إطلاقه في النصف الثاني من العام الماضي.
هذا يعني أن جميع المكونات المطلوب من أجل خاصية التعرف على الوجه المتقدمة ربما لن تتناسب مع ذلك القطع، فلماذا هذا الحجم الإضافي؟ ربما تخطط شركة Huawei لتزويد الهاتف Huawei Mate 30 بكاميرتين في الأمام، أو أنها تُعد مفاجأة أخرى.
عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series الجديدة في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.
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