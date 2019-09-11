سامسونج تتيح للمطورين إختبار تطبيقاتهم على Galaxy Fold قبل إطلاقه

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن التحديات التي واجهتها شركة سامسونج على مستوى العتاد أثناء تطوير الهاتف Galaxy Fold، فقد كانت الشركة الكورية الجنوبية تفكر أيضًا في تجربة المستخدم وكيف سيتواقف نظام التشغيل مع التصميم الجديد. حسنًا، تقول شركة سامسونج أنها بدأت عملية التطوير في شهر أبريل من العام 2018 وتعاونت مع جوجل وشركاء آخرين ومطوري الأندرويد.

مباشرة بعض عرض شاشة Infinity Flex Display في مؤتمرها السنوي للمطورين SDC 2019، قامت سامسونج وجوجل بإنشاء مختبرات للإختبارات في العديد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم ودعت الشركاء والمطورين لإختبار تطبيقاتهم على الهاتف القابل للطي. ومع نظام Android 10 الجديد، تعد شركة جوجل بتحسينات إضافية للأجهزة القابلة للطي.

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مع نظام Android 10 يمكننا أن نتوقع تحسن آلية تغيير حجم التطبيقات، وميزة الإستئناف، ومحاكي الأندرويد لدعم التبديل بين الشاشات. وبالنسبة لبعض التطبيقات التي تم تحسينها خصيصًا للهاتف Galaxy Fold، فهي تشمل Amazon Prime Video و App In The Air و Facebook و iHeartMedia و Spotify و Twitter و VSCO، فضلا عن العديد من التطبيقات التابعة لشركة مايكروسوفت.

تعمل سامسونج على تمهيد الطريق للأجهزة القابلة للطي في المستقبل من خلال المساهمة في جعل التطبيقات الأكثر إستخدامًا على مستوى العالم تعمل على نحو جيد على الأجهزة المزودة بشاشات OLED المرنة الجديدة.