- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تركز صور السيلفى بـ"إنستجرام" عادة على العين اليسرى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من رواد موقع التواص الاجتماعى "انستجرام"، فبالتأكيد قد لاحظت أن صور السيلفى المنتشرة عليه تركز عادة على العين اليسرى، وهذا ما كشفت عنه دراسة مؤخرا تؤكد أن الناس يميلون إلى التركيز بشكل لا شعوري بصورهم الشخصية في انستجرام على عينهم اليسرى.
صور انستجرام
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجرى الدراسة باحثون من سيتي وجامعة لندن وجامعة بارما وجامعة ليفربول من خلال تحليل حوالي 3500 صورة شخصية من انستجرام كجزء من الدراسة، ووجدوا أنه عند أخذ صورة شخصية، كان الناس يميلون إلى تركيز أعينهم مع التركيز بشكل خاص على اليسار.
ويعكس هذا الأمر ظاهرة ترجع لعمل تالدماغ وتُعرف باسم pseudoneglect ، حيث يميل الانتباه المكاني إلى أن ينتقل إلى موضع معين بغير وعي، وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الأمر يعود إلى أن الأعين توفر معلومات حول ما ننتبه إليه ولأن يسار الوسط هو أفضل طريقة لإعلام الناس بمزاجنا.
وتشير الأبحاث السابقة أيضًا إلى أن العين اليسرى تتركز أكثر شيوعًا من اليمين لأن الناس يفضلون إظهار خدهم الأيسر.
فيما استخدمت الدراسة قاعدة بيانات الصور الشخصية المتاحة للجمهور من الصور التي تم تحميلها إلى انستجرام في بانكوك وبرلين ولندن وموسكو ومدينة نيويورك وساو باولو.
كما اتضح أن المشاهير البارزين، بما في ذلك دريك وكيم كارداشيان ومايلي سايرس يتبعون هذه الظاهرة من خلال العديد من صور سيلفي الإنستجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لماذا تركز صور السيلفى بـ"إنستجرام" عادة على العين اليسرى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.