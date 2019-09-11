شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل حول رحلة مركبة اليابان الروبوتية إلى محطة الفضاء بعد تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت اليابان قرارا بتأجيل رحلة مركبة شحن روبوتية غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث إن المركبة الفضائية الآلية HTV-8 كانت ستنطلق باتجاه المحطة الفضائية من مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان، لولا حدوث حريق قبل فجر اليون أجبر وكالة الفضاء اليابانية على إلغاء إطلاق الصاروخ.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، اشتعل الحريق بالقرب من منصة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما الجنوبية في حوالي الساعة 03:05 صباحًا (1805 بتوقيت جرينتش)، وكانت المركبة HTV-8 ستنقل أكثر من 4 أطنان من الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية لطاقم المحطة الستة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم التخطيط لهذا الأمر، إلا أن المهمة كانت سيتم إطلاقها في الذكرى العاشرة لإطلاق HTV لأول مرة من وكالة اليابان الفضائية JAXA في عام 2009.

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وقال مسؤولون في وكالة ناسا، إن المركبة كانت ستسلم ست بطاريات جديدة من بطاريات الليثيوم أيون وألواح محول مناسبة ستحل محل بطاريات نيكل الهيدروجين القديمة في قناتين في الجزء العلوي من المحطة"، وذلك بالإضافة إلى أن المركبة الفضائية تحمل أيضًا نظام اتصالات بصريًا صناعيًا صغيرًا تجريبيًا يسمى SOLISS.

كما سيتم تثبيت البطاريات من خلال سلسلة من الروبوتات وعمليات السير في الفضاء من جانب أعضاء طاقم المحطة في وقت لاحق من هذا العام.

وتعد المركبة الفضائية HTV اليابانية عبارة عن مركبة شحن أسطوانية ذهبية مصممة للرحلات في اتجاه واحد إلى محطة الفضاء الدولية.