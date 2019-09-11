فيديو| آبل تُصدر الإعلانات الترويجية الأولى لمنتجاتها الجديدة، بما في هواتف iPhone 11 Series

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الحدث الذي عقدته شركة آبل كان حافلاً بالعديد من الإعلانات، فقد قامت الشركة هناك بالكشف عن الكثير من الأجهزة الجديدة.وبالتالي، فليس من المستغرب أن نرى شركة آبل الآن تقوم بإطلاق الإعلانات الترويجية الأولى لهذه الأجهزة الجديدة، بحسب موقع إلكتروني.

أولاً، حصل الهاتف iPhone 11 Pro على مقدمة في هذا الفيديو بحيث تم الحديث عن بنيته، وقوته، والمعالج Apple A13 Bionic الجديد، وعمر البطارية، والكاميرا الخلفية الثلاثية، والتصميم الجديد لواجهة الكاميرا، فضلا عن وضع Night Mode، والقدرة على تسجيل الفيديوهات وتحريرها، وشاشة Super Retina XDR الجديدة، والخصوصية، وتقنية Face ID.

في الفيديو التالي، قررت شركة آبل الحديث عن iPhone 11 والذي يُعتبر الهاتف الأرخص في التشكيلة الجديدة. وتعرض لنا شركة آبل في هذا الفيديو بعض من ألوان الهاتف iPhone 11 الجذابة، والكاميرا الخلفية المزدوجة الجديدة، والقدرة على مقاومة المياه، وجودة تسجيل الفيديوهات، واللقطات الذاتية البطيئة الحركة، وتقنية Face ID، والسرعة، ووضع Night Mode الجديد، فضلا عن الشاشة وعمر البطارية.

Advertisements

وبالنسبة للفيديو الثالث والأخير، فقد خصصته شركة آبل لساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 5. وفي هذا الفيديو تحاول شركة آبل أن تخبرنا أن الساعة الجديدة تصر على إخبارنا بالوقت، والقيام بعدد من الأمور الأخرى مثل تلقي المكالمات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية وتحديد موقعك عبر GPS. كما أنها تعمل على إيقاظك، والسماح لك بدفع ثمن مشترياتك وتشغيل الأغاني، فضلا عن طلب المساعدة من المساعد الرقمي Siri.