فيسبوك يحظر صور إيذاء النفس

وقالت "فيسبوك" في بيان، إن البحث عن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس سيصبح الآن أكثر صعوبة على "إنستغرام" وستضمن ألا يظهر ضمن المواد الموصى بها في قسم "استكشف" على تطبيق تبادل الصور.

ويأتي بيان فيسبوك في اليوم العالمي لمنع الانتحار، وفي أعقاب تقرير لمنظمة الصحة العالمية أكدت فيه انتحار نحو ثمانية ملايين شخص سنوياً، أو شخص واحد في كل 40 ثانية.



يذكر أن موقع "فيسبوك" يحظى بأكبر عدد من زيارات المستخدمين مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث يزوره نحو 2.4 مليار مستخدم نشيط شهرياً، وفقاً لأحدث الإحصائيات.