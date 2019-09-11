شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 51 شركة للكونجرس: حان الوقت لمعالجة خصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا ينتظر عالم الشركات أن يبدأ الكونجرس فى تطبيق قوانين خصوصية البيانات الأكثر صرامة، حيث أرسلت مجموعة مؤلفة من 51 من كبار المديرين التنفيذيين من الشركات التكنولجية بما فى ذلك شركات مثل Amazon وAT&T وIBM وMotorola وQualcomm، رسالة مفتوحة إلى قادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكى يطلبون منهم تمرير قانون شامل لخصوصية بيانات المستهلك.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيزعم المديرين التنفيذيين أن قوانين خصوصية الدولة تختلف بشكل كبير، ما يؤدى إلى إرباك العملاء ويحتمل أن يهدد القدرة التنافسية للولايات المتحدة، حيث يقال إن القانون الفيدرالى سيعزز الثقة ويخلق "بيئة سياسة مستقرة"، حيث يمكن للشركات أن تصنع منتجات تعرف بالضبط أين تقع الحدود.

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ووفقًا لذلك، نشرت الشركات إطارًا لما ترغب فى رؤيته، حيث إنهم يريدون حماية "قوية" للبيانات التى تعزز المساءلة، ونهج "محايد تكنولوجيا" يحفز الابتكار، وقابلية التشغيل البينى فى جميع أنحاء العالم، وبالطبع مجموعة قواعد متناسقة.

فيما دعا رئيس شركة أبل تيم كوك بشكل منفصل إلى قوانين على غرار قانون الاتحاد الأوروبى لحماية البيانات على سبيل المثال، وسواء كان التركيز حقًا على المستخدمين العاديين أم لا، فهذه مسألة أخرى.