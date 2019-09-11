شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الكشف عن هواتفها الجديدة.. أبل تخفض سعر آيفون XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل أمس عن هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة، بما فى ذلك iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

وقد ذكرت شركة أبل أن سعر هاتف iPhone 11 سيبدأ من 699 دولارا، بينما سيبدأ سعر هاتف iPhone 11 Pro من 999 دولارا، وسعر هاتف iPhone 11 Pro Max من 1099 دولارا.

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اسعار ايفون

إلا أن الشركة رغم ذلك، كشفت أنها ستواصل بيع بعض الطرازات القديمة إلى جانب هذه الطرازات الجديدة، حيث ستقوم الشركة الآن ببيع هواتفها القديمة بسعر أقل، حيث أوضحت أبل أنها ستطرح هاتف iPhone XR للبيع مقابل 599 دولارا أمريكيا، بينما سيتم عرض هاتف iPhone 8 مقابل 449 دولارا.

يذكر أن هاتف iPhone 11 هو الجيل الثانى من هاتف iPhone XR بينما هواتف iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max هما الجيل الجديد من هواتف iPhone XS و iPhone XS Max.