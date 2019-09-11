التحديث الأخير لنظام Windows 10 يتسبب في مشكلة غريبة أخرى تحول الشاشة إلى اللون البرتقالي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تخطط لتحديث حاسوب Windows 10 الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows 10 إلى النسخة الأحدث، فقد ترغب في التأجيل قليلاً. هذا لأنه وفقا لعدد قليل من تقارير المستخدمين، فيبدو أن هذا التحديث يقوم لأي سبب من الأسباب بتحويل شاشات حواسيبهم المحمولة إلى اللون البرتقالي.

ووفقا لأحد المستخدمين، فقد صرح بالقول : ” عندما أبدأ بتشغيل Windows، تبدو شاشة تسجيل الدخول جيدة، ولكن عندما أكتب بيانات الإعتماد الخاصة بي وتظهر الواجهة الرئيسية، فإنها تبدأ بالتحول إلى اللون الأحمر. العنصر الوحيد الذي يظل لونه صحيحًا هو مؤشر الماوس “. وفي النهاية، يضطر المستخدمين للتعامل مع الشاشة ذات اللون البرتقالي، كما ترون في الصورة أعلاه.

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لاحظ أن هذا لا يعني بأن التحديث قد أضر بجهازك. بدلاً من ذلك، يبدو أن ذلك يحدث بسبب أن التحديث يسبب بعض الفوضى لتعريفات الجرافيك القديمة. هناك بعض المستخدمين الذين أوضحوا أنه بمجرد تحديث تعريفات الجرافيك الخاصة بهم، إختفت المشكلة. بدلاً من ذلك، هناك بعض الذين يقومون بإلغاء تثبيت آخر تحديث لنظام Windows لحل المشكلة.

ليس هذا هو الخطأ الوحيد الذي يعاني منه تحديث Windows 10 KB4512941. في السابق، تردد أن هذا التحديث يجعل المساعد الرقمي Cortana يستهلك الكثير من موارد الحاسوب، كما أنه يتسبب في خلل لخاصية البحث في النظام. نأمل أن تدرك مايكروسوفت هذه المشاكل والعمل على إصلاحها في المستقبل القريب.