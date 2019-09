مايكروسوفت تٌطلق تطبيق جديد لجدولة المهام للأجهزة المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بتطبيقات جدولة المهام، فهناك الكثير من الخيارات المتاحة في السوق اليوم، ولكن يبدو أن مايكروسوفت قررت إضافة خيار آخر إلى القائمة. هذه في الواقع ليست المحاولة الأولى من شركة مايكروسوفت لإنشاء تطبيق لجدولة المهام للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على الرغم من أن التطبيق الأحدث من الشركة يبدو أفضل من التطبيقات السابقة.

وفي حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، فقد قامت شركة مايكروسوفت بالإستحواذ على تطبيق المهام الشهير Wunderlist في العام 2015. ووفقا لما ذكرته شركة مايكروسوفت، فيبدو أن التطبيق الأحدث الذي أطلقته اليوم يستفيد من عملية الإستحواذ تلك، فهي أخذت عناصر التصميم والميزات التي جعلت تطبيق Wunderlist شهيرًا، وقامت بدمجها في التطبيق الخاص بها.

ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” لقد كانت رحلة مثيرة منذ أن أعلنا عن Microsoft To Do. بدءًا من تعيين مهام القائمة المشتركة، وقوائم المجموعات، والملفات المرفقة، وصولا إلى تطبيق Mac وحتى التكامل مع المزيد من المنتجات، أخذنا ملاحظاتك وقمنا بإنشاء التطبيق الذي تريده. نحن ممتنون لإسهاماتك ودعم كل من مجتمعات Wunderlist و Microsoft To Do. لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ أول أيام Wunderlist، وهذا اليوم هو خطوة أخرى في تطورنا. دعونا نلقي نظرة فاحصة على Microsoft To Do “.

Advertisements

سيوفر التطبيق الجديد للمستخدمين تغيير الخلفيات، وتشغيل الوضع الليلي Dark Mode، ومساعدة المستخدمين على التخطيط ليومهم. سيكون هذا التطبيق متاحًا على منصات مختلفة تشمل iOS و Android و Mac و Windows و Web.