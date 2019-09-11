اسعار ايفون الجديد 'صور'

أعلنت أبل، أن خدمتها للبث التلفزيوني ستنطلق في أول تشرين الثاني بسعر 4.99 دولار في الشهر، فيما كشفت عن كاميرات جديدة لأحدث طرز هاتفها آيفون، مع بلوغ عملاق التكنولوجيا منعطفا يركز فيه على الخدمات بقدر تركيزه على الأجهزة والبرمجيات.

وقالت الشركة إن "تلفزيون أبل+ سيتاح في أكثر من 100 دولة وإن مشتري أجهزة آيفون وآيباد وماك سيحصلون عليه مجانا لمدة عام".

وكشفت أبل أن "هاتفها الجديد آيفون 11 سيأتي مزودا بكاميرتين في الخلف، إحداهما بعدسة ذات زاوية عريضة للغاية إضافة إلى الجيل التالي من الرقائق متناهية الصغر، ايه13، لكن دون تغييرات كبيرة ظاهرة، وبسعر يبدأ من 699 دولارا".

وسيزود الهاتف آيفون 11 برو بثلاث كاميرات في الخلف - بزاوية عريضة، وعدسة مقربة، وعدسة عريضة للغاية، وسيستطيع الهاتف الجديد التقاط التسجيلات المصورة بالكاميرات الثلاث والكاميرا الأمامية معا، وبسعر يبدأ من 999 دولارا. وسيبدأ الهاتف آيفون 11 برو ماكس المزود بشاشة أكبر بسعر 1099 دولارا".

والهواتف الجديدة متاحة لطلبات الشراء من يوم الجمعة على أن يبدأ الشحن في 20 أيلول.

وقال المحللون إن "أبل تنتهج نمطا متحفظا لحين طرح هواتف الجيل الخامس التي ستكون ذات سرعات أعلى لنقل البيانات العام القادم، وبدلا من ذلك، فإن خدمات مثل المحتوى التلفزيوني لبرامج مشاهير مثل أوبرا وينفري والتي ستتنافس مع نتفليكس ووالت ديزني قد تأخذ موقع الصدارة.

وتتزامن الاستراتيجية الجديدة مع تراجع مبيعات آيفون على أساس سنوي في الربعين الماليين الأخيرين وتركيز المستثمرين على فرص النمو في مجال الخدمات.

وأعلنت أبل أيضا أن خدمتها لألعاب الفيديو، أبل أركيد، ستستأثر بصفحة على متجر تطبيقاتها وتتاح من 19 أيلول بسعر 4.99 دولار في الشهر، مع شهر مجاني للتجربة.

وقال بن باجارين، المحلل لدى كرييتيف ستراتيجيز، "إنها المرة الأولى التي سنعاين فيها استراتيجية أبل فيما يتعلق بالجوانب الثلاثة للنشاط جميعها".

وتقتحم أبل بالمحتوى البثي حقلا مزدحما، فمنذ إعلانها الأول عن خدمة التلفزيون في آذار، كشف منافسون مثل ديزني عن خدمة مماثلة بسعر 6.99 دولار في الشهر ستعرض محتوى الشركة المميز من برامج الأطفال".

Advertisements

وفي غياب مكتبة تاريحية من المحتوى التلفزيوني الخاص بها، ستبيع أبل خدمتها - تلفزيون أبل+ - بينما تعيد في ذات الوقت بيع محتوى قنوات أخرى مثل اتش.بي.أو لتأخذ، حسبما يعتقد المحللون، حصة من المبيعات.

وقال باجارين إن "تحدي أبل هو إقناع المستهلكين بأن عائلة أجهزتها المختلفة هي النقطة الموحدة الأفضل لمشاهدة البرامج، رغم حقيقة أن نتفلكس لم تنضم حتى الآن إلى نظام المشاهدة المدمج هذا".

وتظل نتفليكس متاحة كتطبيق منفصل على أجهزة أبل، وتظهر برامجها في نتائج البحث على تطبيق تلفزيون أبل.

وقال باجارين "نتفلكس أشبه بفجوة" في تطبيق تلفزيون أبل "لكن لديهم أمازون وجميع القنوات مشاركة معهم.. الغالبية العظمى من مزودي المحتوى تتعاون مع تلفزيون أبل".

وكشفت أبل أيضا عن تحديثات لساعة أبل ووتش وجهاز آيباد اللوحي.