فورد إيدج الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل استهلاك الوقود

تتمتع سيارة فورد إدج (Ford Edge) الجديدة طراز عام 2019 المزودة بنظام الدفع الرباعي بالذكاء الكافي للتعرف على ظروف القيادة المختلفة والتحول تلقائياً بين وضع الدفع بعجلتين والدفع الرباعي، وتفعل هذه الميزة نظام الدفع الرباعي عند الضرورة، وتساعد في الحد من استهلاك الوقود عند التحول للدفع بعجلتين.

ويحمل هذا النظام اسم فصل الدفع الرباعي، ويعتبر تقنية هي الأولى من نوعها تستخدم أحد أشكال الذكاء الاصطناعي، ويتمتع بقدرة على إجراء عمليات حسابية أسرع من العقل البشري.

وبناءً على معلومات تقدمها مجموعة كبيرة من المستشعرات المتطورة، تتمكن فورد إدج (Ford Edge) من اتخاذ القرار عند الحاجة إلى الدفع بجميع العجلات والتحول إلى الدفع بالعجلات الأمامية عند غياب تلك الحاجة، وذلك في غضون جزء من الثانية فقط.

وقال ادريان كوتزي، مدير تسويق المنتجات لدى فورد الشرق الأوسط وأفريقيا: يعتبر مفهوم تحويل الدفع من رباعي إلى عجلتين فقط بسيطاً للغاية، لكن التحدي يكمن في تطبيقه، وذلك لأن الانتقال من الدفع بعجلتين إلى جميع العجلات يحتاج تقنية تتسم بما يكفي من السرعة والانسيابية كي لا يشعر السائق بالتغيير.

ويستخدم النظام عقلاً اصطناعياً إلكترونياً جديداً بالكامل ومخصصاً لتلقي إشارات من نقاط استشعار متعددة تتوزع في أنحاء السيارة.

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ويتفاعل مع نظام التحكم بالجر للتعرف على حركة العجلات على الطريق، ويتلقى إشارات من المكابح المانعة للانغلاق لمعرفة ما إذا كان هذا النظام نشطاً.

كما أنه يتعرف على عمل ماسحات الزجاج، أو في حال كانت سيارة فورد إدج تسحب مقطورة ما، وهو قادر أيضاً على قياس درجة الحرارة خارج السيارة.

التحكم بالقوة بلمح البصر:

تنفرد فورد إدج بخوارزمية تستخدم “المنطق الترجيحي” وتعالج جميع البيانات لتحديد الوضع المثالي للدفع بالعجلات الأمامية أو بالدفع الرباعي.

ومن خلال إجراء رصد مستمر، يتمكن النظام في غضون 10 ميلي ثانية فقط من تحديد الحاجة إلى تفعيل الدفع بجميع العجلات أو إيقافه.

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ويتمكن بسرعة فائقة من توزيع القوة المتاحة بنسبة تصل إلى مئة في المئة من العجلات الأمامية على العجلات الخلفية أيضاً بناءً على ظروف القيادة التي يرصدها النظام.

ويشير مصطلح المنطق الترجيحي إلى خوارزمية محددة، فهو يحاكي إلى حد كبير عمل العقل البشري، كما الحال عندما نعتزم اختيار ما نرتديه بناءً على توقعات الطقس، والوجهة الراغبين بالذهاب إليها، والوقت الذي نحن فيه من العام، أو حتى قيامنا بمجرد النظر خارج نافذة المنزل للتعرف على الطقس.

وفي حالة سيارة فورد إدج، فإن عاملاً واحداً كعمل ماسحات الزجاج لا يعني بالضرورة تفعيل الدفع بجميع العجلات، إذ تصدر الخوارزمية الأمر بناءً على قراءة مجموعة من الظروف الجارية، ويكون رد فعلها بطبيعة الحال أسرع من استجابتنا كأشخاص عاديين.

تقنيات متطورة تحد من استهلاك الوقود:

إن نظام فصل الدفع الرباعي هو سب واحد فقط يجعل من سيارة فورد إدج من طراز 2019 الجديدة تحد من استهلاك الوقود، إذ تمتاز السيارات بمعدل مقدر لاستهلاك الوقود يبلغ 13.3 كيلومتر لكل لتر واحد في وضع الدفع بجميع العجلات، في حين يرتفع ذات المعدل إلى 13.8 كيلومتر لكل لتر واحد عند تحولها إلى وضع الدفع بالعجلات الأمامية.

ومع نظام دفع قياسي لجميع العجلات ومحرك (EcoBoost) سعة 2.7 لتر (V6) في سيارة فورد إدج ST، تتمتع أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات من مركبات فورد فائقة الأداء بمعدل مقدر لاستهلاك الوقود يبلغ 11.8 كليومتر لكل لتر واحد، ويعني ذلك بأن متوسط استهلاك الوقود في سيارة إدج ST يزيد بنحو 70 كليو متر في كل خزان وقود عن الجيل السابق وهو سيارة إدج الرياضية.

وتؤكد هذه الأرقام على التحسينات التي أجريت على سيارات فورد إدج مقارنة بسابقتها، وتمثلت في إضافة عدد من التقنيات الجديدة ومجموعة من التحسينات على الديناميكية الهوائية في السيارة، وساعدت مجتمعة في تحقيق هذه النتائج.

وتشتمل مزايا تقنية توفير الوقود في سيارة فورد إدج الجديدة على:

ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد بثماني سرعات الذي يقدم اثنين من تروس مضاعفة السرعة، ويقومان بتخفيض عدد دورات المحرك في الدقيقة لتحسين استهلاك الوقود خلال السير على الطرق السريعة.

التسخين النشط لناقل السرعة يعمل على استرداد الطاقة الحرارية لتسخين ناقل السرعة بشكل أسرع، وتقوم هذه التقنية بالإضافة إلى سائل ناقل السرعة الأتوماتيكي الذي يمتاز بانخفاض لزوجته كثيراً وقدرته الكبيرة على التحمل والذي صمم خصيصاً لسيارة إدج الجديدة، بالتقليل من الاحتكاك وبالتالي توفير الوقود.

تقنية التوقف والانطلاق التلقائي تساعد في توفير الوقود من خلال إيقاف تشغيل المحرك عند توقف السيارة، ثم إعادة تشغيلها تلقائياً لحظة تحرير الفرامل.

تقنية إيقاف تدفق الوقود عند تباطؤ السيارة تعمل على قطع الوقود عن المحرك عند تقليل السيارة لسرعتها.

تقنية إعادة تدوير غاز العادم التي تحد من الانبعاثات الضارة وتعزز الكفاءة.

وسعياً إلى تحسين الديناميكية الهوائية في السيارة، تأتي طرازات 2019 مزودة بغوالق نشطة للشبكة الأمامية، ودروع كاملة أسفل السيارة وستائر هوائية تشكل منطقة ذات ضغط هواء مرتفع حول السطح الخارجي للعجلات والإطارات لتقليل السحب، وتتوفر سيارات إدج وإدج ST في صالات العرض الآن.