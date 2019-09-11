شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات الطيران تزن الركاب فى المستقبل لتقليل الوقود وانبعاثات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد كمية وقود الطائرات التى تحتاجها كل طائرة فى أى رحلة على الوزن الإجمالى لحمولتها وركابها، وكلما زادت الحمولة زادت كمية انبعاثات الكربون.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شركات الطيران قد تلجأ فى المستقبل لوزن الركاب من أجل خفض التكلفة الإجمالية للوقود وتقليل انبعاثات الكربون.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال البيانات الخاصة لوزن الركاب فإن شركات الطيران سيكون بوسعها أن تحدد بدقة كمية الوقود المطلوبة لكل رحلة.

يذكر أنه فى الوقت الحالى تحدد الشركات كمية الوقود من خلال معرفة جنس الركاب من الذكور والإناث، وتحديد الوزن المتوسط من أجل تحديد كمية الوقود، حيث يبلغ متوسط وزن الراكب 88 كيلو جراما ومتوسط وزن الراكبة 70 كيلو جراما ومتوسط وزن الطفل 35 كيلو جراما.

غير أن هذه الوسيلة، حسبما تقول "فيول ماتريكس" الشركة التى اقترحت نظام وزن الركاب، تجعل شركات الطيران تستخدم كميات من الوقود أكبر من المطلوب ومن هنا جاء التفكير فى الأسلوب الجديد.