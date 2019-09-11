شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأستراليون يخشون من تداعيات التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن تزايد مخاوف الأستراليين تجاه تداعيات التغير المناخى، وأوضحت الدراسة التى تحمل عنوان "مناخ الدولة 2019" أن 81% من الأستراليين يشعرون بالقلق من تسبب التغير المناخى فى حدوث مزيد من موجات الجفاف والفيضانات، وذلك مقارنة بـ 74% عام 2017.

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وشملت الدراسة 1960 شخصا، وخلصت لوجود اختلاف واضح بين مواقف كبار السن والشباب تجاه التغير المناخى.

وأظهرت الدراسة أن 83% من بين أفراد الشريحة العمرية التى تتراوح ما بين 18 و34 عاما أعربوا عن قلقهم إزاء التغير المناخى، وذلك مقارنة بـ67% ممن يبلغون من العمر أكثر من 55 عاما.