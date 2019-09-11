شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأستراليون يخشون من تداعيات التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن تزايد مخاوف الأستراليين تجاه تداعيات التغير المناخى، وأوضحت الدراسة التى تحمل عنوان "مناخ الدولة 2019" أن 81% من الأستراليين يشعرون بالقلق من تسبب التغير المناخى فى حدوث مزيد من موجات الجفاف والفيضانات، وذلك مقارنة بـ 74% عام 2017.
وشملت الدراسة 1960 شخصا، وخلصت لوجود اختلاف واضح بين مواقف كبار السن والشباب تجاه التغير المناخى.
وأظهرت الدراسة أن 83% من بين أفراد الشريحة العمرية التى تتراوح ما بين 18 و34 عاما أعربوا عن قلقهم إزاء التغير المناخى، وذلك مقارنة بـ67% ممن يبلغون من العمر أكثر من 55 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الأستراليون يخشون من تداعيات التغير المناخى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.