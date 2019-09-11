آبل لا تزال تدرس فكرة جلب ميزة جدولة الرسائل إلى منصة iMessage

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس هناك شك في أن شركة آبل تريد من المستخدمين إستخدام منصة المراسلة iMessage الخاصة بها. إنها منصة الدردشة الإفتراضية في أجهزة iOS، وهي المنصة التي يستخدمها العديد من مستخدمي iOS للتواصل مع بعضهم البعض، ومع كل تحديث جديد، تقوم شركة آبل بجلب ميزات جديدة إلى هذه المنصة. ومع ذلك، هناك ميزة واحدة تفتقر إليها هذه المنصة، وهي ميزة جدولة الرسائل.

كما يوحي إسمها، فهذه الميزة ستتيح للمستخدمين جدولة الرسائل ليتم إرسالها في وقت لاحق بدلاً من دفنها أسفل الرسائل الجديدة. لذلك، إذا كنت بحاجة إلى إرسال تذكير، فسوف تساعدك هذه الميزة على القيام بذلك. في منشور على الشبكة الإجتماعية Reddit، قام المستخدم u/Jmaster_888 بنشر رسالة إلكترونية يزعم أنه تلقاها من نائب رئيس قسم البرمجيات في شركة آبل، السيد Craig Federighi بشأن موعد وصول الميزة.

Advertisements

وفقا للمسؤول التنفيذي في شركة آبل، فيبدو أنه لن يتم إطلاق هذه الميزة في المستقبل القريب، ولكنه لم يُغلق الباب على إحتمال جلب هذه الميزة إلى منصة iMessage. أجاب بالقول أن هذا شيء درسته شركة آبل وما زالت تدرسه، كما حدد بعض التعقيدات التي تنطوي عليها عملية إنشاء مثل هذه الميزات، مما يشير إلى أنها قد لا تصل في أي وقت قريب.

على سبيل المثال، عرض السيد Craig Federighi بعض المشاكل مثل كيفية عمل جدولة الرسائل مع الرسائل غير المرسلة، أو كيفية دعم حذف الرسائل المعلقة وتحريرها، أو كيف يمكن إرسال رسالة عندما تكون لديك رسالة صادرة معلقة وما إلى ذلك. ومع ذلك، إذا كان جدولة الرسائل أمرًا مهمًا بالنسبة لك، فقد ترغب في التحقق من تطبيق Telegram الذي حصل على هذه الميزة كجزء من التحديث الأخير.