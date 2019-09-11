منشوراتك الخاصة على إنستاجرام قد لا تكون خاصة كما تعتقد

فاطمة أيت طالب - دبي - سبب قيام بعض الأشخاص بجعل حسابات إنستاجرام الخاصة بهم خاصة هو أنهم لا يريدون لأي شخص غريب أن يرى مشاركاتهم. الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها مشاهدة حساب خاص هي أن يمنحك المالك الأصلي للحساب حق الوصول إلى مشاركته، أو على الأقل هذا ما كان ينبغي أن يحدث. ووفقا لما إكتشفه موقع BuzzFeed News مؤخرًا، فقد تبين أن مشاركاتك الخاصة في إنستاجرام قد لا تكون خاصة بعد كل شيء.

ووفقا للنتائج التي توصل إليها، فيبدو أنه من خلال إستعرض الملف الشخصي للشخص المعني على نسخة الويب من إنستاجرام وتفقد الشفرة المصدرية للموقع، فسوف يكون بإمكانك العثور على روابط الصور الموجودة على الحساب، والتي يمكنك مشاركتها مع الآخرين. هذا يعني أنه إذا كنت تتابع الحساب الخاص، فيمكنك العثور على الشفرة المصدرية وروابط تلك الصور والفيديوهات ومشاركتها مع الآخرين لمشاهدتها، حتى لو كانوا لا يتابعون ذلك الحساب.

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عندما تواصل موقع BuzzFeed News مع الفيسبوك، بدا أن الشركة تشير إلى أن هذا لم يكن خطأ حقًا وألمحت إلى أنه لم يكن هناك الكثير مما يمكنها فعله حيال ذلك. وبخصوص هذا الموضوع، صرح متحدث رسمي بإسم الفيسبوك بالقول : ” السلوك الموصوف هنا هو نفسه السلوك المتمثل في إلتقاط صورة صديق على الفيسبوك وإنستاجرام ومشاركته مع أشخاص آخرين. إنه لا يتيح للناس الوصول إلى حساب شخص خاص “.

نحن نفترض أن رد الفيسبوك منطقي، ولكن هذا شيء يجب مراعاته إذا كان لديك حساب خاص.