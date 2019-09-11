سامسونج تتطلع إلى إنشاء تلفاز ذكي بدقة 8K يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في العقود الماضية، كان الهدف الرئيسي من وراء إنشاء التلفزيونات هو مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية. في حين أنها لا تزال كما هي، إلا أن ميزات التلفزيونات ووظائفها تحسنت هذه الأيام بحيث أصبح من الممكن إستخدامها لعرض المحتوى من الويب، وإستخدام التطبيقات، والإتصال بالإنترنت، وما إلى ذلك. هذا هو السبب في أنه ليس من المستغرب أن نسمع الآن بأنه يتم تطوير تلفاز ذكي جديد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G من قبل شركة سامسونج.

أعلنت شركة سامسونج وشركة الإتصالات الكورية الجنوبية SK Telecom عن شراكة ستعمل فيها كلتا الشركتين معًا على تطوير تلفاز ذكي جديد يمتاز بدقة 8K ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ووفقا لشركة الإتصالات المذكورة آنفًا، فقد صرحت بالقول : ” وافقت الشركتان أيضًا على تطوير 8K 5G TV بشكل مشترك لتقديم تجربة مستخدم جديدة من خلال العمل سويًا في مجالات مثل eSpace، والتي هي عبارة عن منصة من SK Telecom لتكرار العالم الحقيقي في الفضاء الإلكتروني، والـ 5G Sero TV، وهو تلفاز متوافق مع شبكات 5G يمكن تدويره أفقيًا وعموديًا لتوفير تجربة مستخدم تشبه الهاتف الذكي لمستخدمي التلفزيون “.

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وأضاف رئيس قسم التكنولوجيا في الشركة، السيد Park Jin-hyo ” إن 8K 5G TV هو تتويج لسرعة شبكات الجيل الخامس 5G وتكنولوجيا التلفزيون الفائقة الوضوح. ستساعد تقنية 5G في جعل عالم الوسائط المرح حقيقيًا “. وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إستخدام تكنولوجيا 5G في أكثر من مجرد ربط هواتفنا الذكية بشبكة الإنترنت ليس بالأمر الجديد.

تعاونت شركات مثل Verizon و Disney في الماضي لإكتشاف كيفية إستخدام تكنولوجيا 5G في الجوانب المتعلقة بالترفيه. تبحث بعض الشركات أيضًا في إستبدال شبكة WiFi بشبكات الجيل الخامس 5G لأنها توفر تغطية أفضل.