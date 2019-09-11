آبل تواجه ردود فعل ضعيفة على أجهزة آيفون الجديدة في الصين

واجهت شركة آبل – التي كشفت عن ثلاثة أجهزة آيفون جديدة – ردود فعل ضعيفة من قبل المحللين على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث فقدت العملاقة الأمريكية قوتها أمام المنافسين في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن السعر المخفض والميزات الجديدة ضمن سلسلة هواتف آيفون 11 – التي تم إطلاقها حديثًا في الصين – لا تكفي شركة آبل للفوز بالعملاء في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، والمزدحم بأجهزة منافسة أرخص ومليئة بالميزات.

وقال ويل وونغ Will Wong، الذي يتتبع سوق الهواتف الصينية في شركة الأبحاث آي دي سي IDC: ستكون أسعار البيع الأكثر تنافسية والقدرة الأفضل للكاميرا هي نقاط البيع، لكن السوق ما زالت مليئة بالتحديات، سواء المنافسة في السوق أو عوامل الاقتصاد الكلي.

ويحتوي (iPhone 11) على كاميرتين خلفيتين، بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية والجيل التالي من رقاقات المعالجة (A13)، وتبدأ الأسعار من 699 دولارًا، أي أقل من سعر آيفون الجديد في العام الماضي، والذي بدأ بسعر 749 دولارًا.

بينما يتضمن هاتف (iPhone 11 Pro) الأغلى ثلاث كاميرات خلفية، ويبدأ بسعر 999 دولارًا، في حين يبدأ سعر هاتف (iPhone 11 Pro Max) من 1099 دولارًا.

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وكما كان متوقعًا، فإن الهواتف الجديدة لا تدعم شبكات الجيل الخامس، مما يجعلها متأخرة عن الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس التي صدرت من شركات هواوي وسامسونج وفيفو.

وانخفضت الحصة السوقية لشركة آبل في الصين خلال الربع الثاني بنسبة 5.8 في المئة بالمقارنة مع نسبة 6.4 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث كاناليس Canalys.

وحصلت شركة هواوي على زيادة في الدعم من قبل المستهلكين الصينيين بعد أن وجدت العلامة التجارية نفسها في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح نيل شاه Neil Shah، المحلل في شركة أبحاث السوق (Counterpoint)، أن السعر الأساسي – رغم تخفيضه من قبل شركة آبل – إلا أنه ما يزال مرتفعًا بالمقارنة مع أسعار المنافسين المحليين.

وقال شاه: تفتقر هواتف آيفون الجديدة لدعم شبكات الجيل الخامس، مما يجعلها أقل جاذبية للمستهلكين الصينيين، وتوقع أن تبيع آبل ما بين 30 و 35 مليون آيفون في الصين هذا العام، مما يشكل انخفاضًا عن رقم 63 مليون هاتف المباعة في عام 2015.