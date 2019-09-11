شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 11 برو ماكس وأيفونXS Max.. أبرز الفروق والاختلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مساء أمس فى حدثها الخاص عن ثلاثة هواتف أيفون جديذة، وهى أيفون 11 وأيفون 11 برو، وأيفون 11 ماكس، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الإختلافات بين هاتفى أيفون 11 برو ماكس وايفون XS Max كما يلى: مساحة الشاشة: مساحة الشاشة: أيفون 11 برو ماكس : تبلغ 6.5 بوصة. أيفون XS Max: تبلغ 6.5 بوصة. دقة الشاشة: دقة الشاشة: أيفون 11 برو ماكس : تبلغ 1242×2688 بيكسل. ايفون XS Max: تبلغ 1242×2688 بيكسل. الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: أيفون 11 برو ماكس : كاميرا ثلاثية 12 ميجا بيكسل. Advertisements ايفون XS Max: كاميرا ثنائية 12 ميجا بيكسل. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: أيفون 11 برو ماكس : كاميرا 12 ميجا بيكسل. ايفون XS Max: كاميرا 7 ميجا بيكسل. المعالج: المعالج: أيفون 11 برو ماكس : معالج A13 Bionic. ايفون XS Max: معالج Apple A12 Bionic APL1W81. ذاكرة الوصول العشوائي: ذاكرة الوصول العشوائي: أيفون 11 برو ماكس : رامات 6 جيجا بايت. ايفون XS Max: رامات 4 جيجا بايت.

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