شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطلق إصداراً جديداً من P30 Pro بتصميم وألوان فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - أحدث هواتف السلسلة يقدم تجربة مميزة تجمع المظهر الجميل والأداء غير المسبوق

أطلقت مجموعة هواوى لأعمال المستهلك إصداراً جديداً تماماً من هاتفهاHUAWEI P30 Pro خلال فعاليات معرض (IFA) ببرلين لترسى مرة أخرى معايير جديدة للتصميم الجذاب لهواتفها الذكية، بالإضافة إلى أن هواوى أضافت العديد من التحسينات والمزايا الثورية للإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro مثل أن الهاتف يأتى مزوداً بواجهة المستخدم الجديدة من هواوى EMUI10.



تصميم مبتكر: إمكانات جديدة من منظور فريد

تحظى سلسلة هواتف P باهتمام المستخدمين محبى التصميم الخارجى الذى يتسم بالجمال والإمكانيات والمزايا الداخلية التى تتمثل فى تكنولوجيا متطورة. يأتى التصميم الجديد لهواوى P30 Pro متمثلاً فى لونين جديدين وهما Mystic Blue وMisty Lavender.

تجربة تصوير متطورة ومتعدد الأوجه لإبداع بمنتهى السهولة

أضافت هواوى خاصية صور السيلفى الليلية إلى نمط التصوير الليلى Night Mode فى كاميرا هاتف HUAWEI P30 Pro، بالاعتماد على خوارزمية تصوير عالية الاستشعار بهدف إضاءة الوجوه وتعزيز جماليتها أثناء التقاط الصور ليلاً.

كما تتيح هذه الخاصية تقليل حدة سطوع الضوء فى الخلفية، وتحسين التفاصيل فى المناطق المظلمة، مما يضمن التقاط صورة سيلفى واضحة وطبيعية وثلاثية الأبعاد فى الليل.

وتساعد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على إنشاء مقاطع فيديو بسيطة وممتعة، سواءً كان ذلك أثناء تصوير أو تعديل الفيديو؛ حيث تتيح الخاصية الجديدة والمطورة لتحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعى (HUAWEI AI Vlog Editing) إنشاء مقاطع فيديو بشكلٍ يدوى، بالإضافة إلى إنشاء مقاطع موسيقية تتضمن صور وفيديو باستخدام المحتوى الموجود فى استوديو الهاتف.

كما يوفر نظام الكاميرا الرباعية من Leica فى هاتف HUAWEI P30 Pro قدرات تصوير احترافية ذات حساسية عالية للضوء. ويمثل هذا الهاتف ابتكاراً منقطع النظير على صعيد تجارب التصوير فى ظروف الإضاءة المنخفضة، إذ تمتاز الكاميرا بحساسية ضوئية قصوى من معيار ISO 409600، مما يضمن للمستخدمين تصوير المشاهد الليلية بمنتهى السهولة وبأعلى مستويات الوضوح والجودة. كما يتيح هاتف HUAWEI P30 Pro ضبطاً فائقاً للتركيز من خلال عدسة التقريب الخفية التى توفر خواص التقريب/ التصغير الاحترافية عالية الجودة.

دعم واجهة المستخدم EMUI: تعزيز الحياة الذكية

يتميز مستخدمو سلسلة هواتف HUAWEI P30 حول العالم بكونهم أول من سيختبر الترقية الجديدة لواجهة المستخدم EMUI10. سيوفر تحديث EMUI10 الجديد للمستخدمين تجربة ذكية أكثر دقة وكفاءة لجميع السيناريوهات وأغراض الاستخدام؛ إذ تم تصميم التحديث الجديد بالاستناد إلى البحوث المتعلقة بالعامل البشرى بهدف توفير تجربة استخدام من الطراز الأول.

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وخلال استخدام نمط عرض الألوان الداكنة Dark Mode، عملت هواوى على تطوير هذا النمط إلى مستويات أفضل فى واجهتها EMUI10، لتقدم أكثر من مجرد تحويل كل شىء على الشاشة إلى اللون الأسود، فهو يقدم راحة بصرية أعلى بفضل طريقة فريدة لضبط التباين حتى فى حالات الإضاءة المتغيرة. وهو حصيلة أبحاث أجرتها هواوى اختبرت فيها سهولة القراءة والراحة الشخصية للمستخدمين خلال استخدام هواتفهم ضمن أربعة مستويات إضاءة مختلفة، فوجدت ضرورة لإضافة أربع سمات ألوان فى EMUI10 كى تناسب ظروف الإضاءة المختلفة.

هاتف استثنائى: أكثر من 10 مليون عميل

استحوذت سلسلة هواتف HUAWEI P30 على اهتمام المستهلكين العالميين منذ إطلاقها فى مارس 2019 بفضل مزاياها الفريدة التى تتضمن كاميرا رباعية من Leica تمتاز بخاصية التقريب الهجين حتى 10 مرات، وبطارية عالية الأداء ذات عمر طويل. حققت سلسلة هواتف HUAWEI P30 ما يزيد عن 10 ملايين وحدة من المبيعات خلال أول 85 يوماً من إطلاقها، وهو رقم قياسى بالنسبة لشحنات هواتف هواوى الرئيسية الرائدة.

حاز هاتف HUAWEI P30 على إشادة واسعة من العديد من المؤسسات فى القطاع حول العالم، كما فاز مؤخراً بجائزة "أفضل هاتف ذكى لعام 2019-2020" من قِبل جمعية خبراء التصوير والصوت (EISA).

وبحسب إحصائيات مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، احتلت شحنات هواوى من الهواتف الذكية (بما فى ذلك هواتف Honor) المرتبة الثانية فى العالم والأولى فى السوق الصينية خلال الربع الثانى من عام 2019، كما وصلت إلى 118 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2019، بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 24%، بالإضافة إلى ذلك، تكتسب منظومة هواوى الفريدة من الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعى زخماً لافتاً اليوم، كما تجاوز عدد المطورين المسجلين عالمياً لدى مجموعة الخدمات السحابية للشركة عتبة 800 ألف مطور، فى حين وصل عدد مستخدمى أجهزة وهواتف هواوى اليوم إلى 500 مليون مستخدم حول العالم.