تكنولوجيا: زعماء العالم عليهم استثمار 1.8 تريليون دولار لحل مشكلة المناخ

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بان كي مون، رئيس الأمم المتحدة السابق، الذى يرأس اللجنة: "نحن الجيل الأخير الذى يمكن أن يغير مسار تغير المناخ، ونحن الجيل الأول الذى يجب أن نتحمل عواقبه"، حيث قال ذلك فى جلسة اللجنة التى يرأسها بجانبه بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت وكريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولى.
وقال التقرير إن الاستثمار الآن فى أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية المقاومة للمناخ وحماية غابات المانجروف وتحسين الزراعة وتحسين موارد المياه العذبة سوف يدفع مقابل نفسه عدة مرات، أما الفشل في القيام بذلك بحلول عام 2030 قد يدفع 100 مليون شخص إلى ما دون خط الفقر.
وذكر التقرير أن الإجراءات العالمية لإبطاء التغير المناخى واعدة ولكنها غير كافية، ويجب أن نستثمر فى جهد كبير للتكيف مع الظروف التي أصبحت حتمية الآن.
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