شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زعماء العالم عليهم استثمار 1.8 تريليون دولار لحل مشكلة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أحد التقارير للجنة عالمية من أن الدول الغنية والفقيرة يجب أن تستثمر الآن للحماية من آثار تغير المناخ، وإن إنفاق 1.8 تريليون دولار من زعماء العالم عبر خمسة مجالات رئيسية على مدار العقد المقبل لن يساعد فقط في وقف أسوأ آثار الاحترار العالمي، بل يمكن أن يجنى أرباح تبلغ 7 تريليونات دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بان كي مون، رئيس الأمم المتحدة السابق، الذى يرأس اللجنة: "نحن الجيل الأخير الذى يمكن أن يغير مسار تغير المناخ، ونحن الجيل الأول الذى يجب أن نتحمل عواقبه"، حيث قال ذلك فى جلسة اللجنة التى يرأسها بجانبه بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت وكريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولى.

وقال التقرير إن الاستثمار الآن فى أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية المقاومة للمناخ وحماية غابات المانجروف وتحسين الزراعة وتحسين موارد المياه العذبة سوف يدفع مقابل نفسه عدة مرات، أما الفشل في القيام بذلك بحلول عام 2030 قد يدفع 100 مليون شخص إلى ما دون خط الفقر.

وذكر التقرير أن الإجراءات العالمية لإبطاء التغير المناخى واعدة ولكنها غير كافية، ويجب أن نستثمر فى جهد كبير للتكيف مع الظروف التي أصبحت حتمية الآن.