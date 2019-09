تكنولوجيا: تحديث iOS 13 ينطلق في 19 من سبتمبر وابل تحدد قائمة بالإصدارات التي تدعم التحديث الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل على خططها لبدء دفع تحديث iOS 13 إلى المستخدمين في 19 من شهر سبتمبر الجاري، كما حددت الشركة قائمة بالإصدارات التي تدعم التحديث الجديد.

ينطلق الإصدار الجديد من نظام تشغيل ابل لهواتف الأيفون في 19 من سبتمبر، على أن يدعم هذا الإصدار هواتف الأيفون بدءاً من هاتف iPhone 6S، كما يتوفر التحديث القادم iOS 13.1 في 30 من سبتمبر.

ويأتي الإصدار الجديد من نظام تشغيل iOS 13 بتحديث هام لبعض تطبيقات ابل، ومنها تطبيق الخرائط، وتطبيق الصور، إلى جانب تطبيق Reminders، أيضاً يأتي التحديث الجديد بأحد أهم المميزات التي يترقبها المستخدمين في النمط المظلم Dark Mode.

من جانب أخر قامت ابل بتحديث الواجهة البرمجية الخاصة بتطبيق Apple Maps بشكل كامل، لتقدم للمستخدمين بيانات أكثر مع مجموعة جديدة من الرموز توضح المواقع المفضلة للمستخدم مثل العمل والمنزل، أيضاً يقدم تطبيق خرائط ابل الآن تفاصيل في الوقت الفعلي عن حركة النقل والمواصلات في الطرق، مع نمط يحاكي Street View من جوجل.

كما تشمل التحسينات في تحديث iOS 13 تطبيق Find My أيضاً، الذي يجمع الآن بين تطبيق Find My iPhone و Find My Friends. كما يأتي التحديث الآن بلوحة مفاتيح بميزة التمرير السريع لتتيح للمستخدم الكتابة بآداء أسرع، مع مجموعة جديدة من Memoji التي يمكن تحويلها إلى ملصقات.

الأجهزة المتوافقة مع تحديث iOS 13

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

الجيل السابع من iPod Touch

