شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة كامبريدج تقلل انبعاثات الكربون بنسبة 11 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت جامعة كامبريدج من بصمتها الكربونية بنسبة 11 %، حيث منعت خدمة تقديم الطعام لديها اللحم البقري ولحم الضأن من قوائمها، وأيضا منذ التخلص من اللحوم الحمراء لصالح المزيد من المأكولات النباتية، شهد فريق تقديم الطعام زيادة في أرباحه بنسبة 2 %.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تؤثر التغييرات فقط على الطعام المقدم من خدمة تقديم الطعام بالجامعة، ولكن ليس في الوجبات التي يتم تناولها في قاعات الطعام الفردية بالكلية، فقد تم إجراء تغييرات في القائمة من خلال خدمة تقديم الطعام في الجامعة، التي تدير 14 منفذاً في جميع أنحاء الجامعة وتقدم أكثر من 1500 فعالية ضيافة كل عام.

وأبلغت خدمة تقديم الطعام عن انخفاض بنسبة 33 % في انبعاثاتها من الكربون لكل كيلوجرام من الأغذية المشتراة، إلى جانب انخفاض بنسبة 28 % في استخدام الأراضي لكل كيلوجرام من الغذاء، وبشكل عام تم تخفيض انبعاثات الكربون في خدمات التموين بنسبة 10.5%.

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وقال نيك وايت، مسئول الخدمة بالجامعة "الاستدامة مهمة للغاية لطلابنا والموظفين"، مضيفا"أردنا التأكد من أننا لم نستجيب لاحتياجاتهم فحسب، ولكننا دفعنا بما كان ممكنًا في بيئة تقديم الطعام".، وتندرج تغييرات القائمة في إطار سياسة الأغذية المستدامة للجامعة، والتي تم تقديمها في عام 2016.

كما أنه بالإضافة إلى التغييرات التي أدخلت على القوائم، توقفت الجامعة أيضًا عن بيع زجاجات بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة، وهي خطوة من المتوقع أن توفر أكثر من 30 ألف زجاجة بلاستيكية عند انتهائها في مدافن النفايات كل عام.