شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اكتشاف نوع جديد من اليتروصور أكبر زواحف طائرة منذ قبل التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليتروصور هو أحد الزواحف التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والذى اكتشف العلماء نوع جديد منه مؤخرا، حيث يعد أكبر الزواحف الطائرة، مع جناحيها بطول 32 قدمًا وجسم 550 رطلاً، فقد تغذيت على السحالي والثدييات وأطفال الديناصورات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يسمى نوع التيروصور الذي تم تحديده حديثًا بـ Cryodrakon، من مجموعة Azhdarchid من التيروصورات التي عاشت خلال فترة العصر الطباشيري قبل حوالي 77 مليون سنة.

وتم اكتشاف بقاياها قبل 30 عامًا في ألبرتا بكندا، لكن علماء الحفريات افترضوا أنهم ينتمون إلى نوع معروف بالفعل من التيروصور اكتشف في تكساس وأطلق عليه اسم Quetzalcoatlus.

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وأثبتت دراسة من جامعة كوين ماري بلندن، نشرت في مجلة علم الحفريات الفقارية، أن البقايا هي في الواقع من نوع جديد، وهو أول التيروصور الذي يتم اكتشافه في كندا.

وقال الدكتور ديفيد هون، المؤلف الرئيسي للدراسة: "هذا اكتشاف رائع، لقد عرفنا أن هذا الحيوان كان هنا ولكن الآن يمكننا أن نظهر أنه مختلف، وبالتالي سيحصل على اسم"، وتتكون البقايا المكتشفة من هيكل عظمي به جزء من الأجنحة والساقين والعنق والضلع.