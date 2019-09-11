أفضل 10 أجهزة ألعاب محمولة Gaming Laptop من حيث القوة والأداء

عندما يتعلق الأمر بشراء أجهزة ألعاب محمولة Gaming Laptop فإنك ستجد أمامك الكثير من الإختيارات المختلفة والمتنوعة في مختلف الفئات السعرية والأشكال والأحجام، هناك الكثير لتختار منه وهناك الكثير من المواصفات والعتاد المختلفة الذي يمكنه أن يكون محيراً لك للوهلة الأولى وبالطبع هناك عامل السعر الذي يؤثر دائماً.

قد لا تكون تبحث عن واحد من أجهزة ألعاب محمولة Gaming Laptop رخيص ولكنك بالتأكيد تبحث عن جهاز يقدم لك أفضل أداء ممكن في مقابل السعر الذي ستدفعه، هذا الأداء يعني أنك ترغب في تجربة جميع الألعاب المختلفة والمتنوعة الموجودة وأن تستمع بها بأفضل معدل إطارات وإستجابة.

لهذا فإننا اليوم سنقدم لكم مجموعة من عشر أجهزة ألعاب محمولة Gaming Laptop يمكنكم شراءها من الأسواق العربية المختلفة، ولكن قبل أن نقدم لكم هذه المجموعة سنتحدث عن النقاط التي تهمك والتي يجب أن تراعي وجودها في الـ Gaming Laptop .

إختيار العتاد المناسب لإحتياجاتك :

يجب عليك في البداية أن تفكر في إحتياجاتك، لماذا ترغب في الحصول على جهاز ألعاب محمول ؟ هل لأنك تسافر كثيراً وتدرس في مكان بعيد عن منزلك ولهذا تحتاج إليه؟ هل تحب الشاشات الكبيرة أم الصغيرة؟ بالطبع هناك إختيار هام للغاية وهو نوع الألعاب الذي ترغب في ممارسته والإستمتاع به، فالألعاب الرياضية E-Sports والتنافسية الشرسة لها مواصفات خاصة لتتمكن من الإستمتاع بها والفوز فيها بشكل مناسب.

إختيار البطاقة الرسومية Graphic Card :

دعونا لا نخدع بعض ولا نطيل الحديث قبل أن نصل إلى هذه النقطة، فالبطاقة الرسومية Graphic Card هي المكون الأساسي والجوهري الذي يمكن أجهزة الألعاب المحمولة Gaming Laptop من تقديم الأداء المتميز والمختلف وهو السبب الأساسي الذي يجعلنا نطلق على الجهاز إن كان جهاز ألعاب أم لا.

لا يجب أن تضع شيئاً أمام البطاقة الرسومية ويجب أن تكون البطاقة الرسومية هي النقطة الأكثر أهمية في تصميمك وتقديمك لبطاقة الألعاب بعيداً عن أي شيء آخر، ضع كل الميزانية أو أغلبها في الحصول على بطاقة رسومية مناسبة لمتطلباتك.

هناك أمران يجب أن تراعيهما عند شراء لجهاز محمول، الأولى وهي أن تكون البطاقة الرسومية حديثة وليست قديمة لتضمن أنها قادرة على تشغيل الألعاب لفترة زمنية قادمة لا بأس بها وآمنة في المستقبل، والثانية أنتكون قادرة على تقديم أفضل أداء مقابل سعر في فئتها مهما كانت متطلباتك من البطاقة.

في وقتنا الحالي لن تجد أقوى من بطاقات GTX16 المحمولة والأجهزة التي تأتي ببطاقات RTX محمولة في هذا المجال، بالطبع الأجهزة المزودة ببطاقات RTX موجهة اكثر ناحية المحترفين وليس الطلبة الذي يبحثون عن جهاز في ميزانية صغيرة بعض الشيء.

هناك مجموعة من الأجهزة المحمولة تأتي مزودة ببطاقة GTX 1660ti الرسومية ومن وجهة نظري ومن ناحية الأداء فإنك لن تجد أفضل من هذه البطاقة في ناحية الأداء مقابل السعر، تستطيع هذه البطاقة تشغيل جميع الألعاب الحديثة المختلفة بأداء متميز وقوي بالإضافة إلى أنها قادرة على مساعدة صناع المحتوى والـ Streamers على متابعة أعمالهم وشغفهم بسهولة دون أي تضحيات.

معدل تحديث الشاشة وحجمها ووزن الجهاز ككل :

بالطبع إن كنت من محبي الألعاب التنافسية الشرسة السريعة فإنك ستحتاج إلى شراء جهاز ألعاب محمول مزود بشاشة تعمل بمعدل تحديث إطارات أكبر من 60 إطار في الثانية، إعتمادك على معدل تحديث الإطارات السريع والقوي سيفدك للغاية في المنافسة وسيعطيك فرصة لتتفوق على منافسيك بمهارة عالية لذا فيجب أن تراعي هذا الأمر جيداً، توفر نفيديا شاشات بتقنية G-Sync حيث تحميك هذه الشاشات من تقلبات معدل الإطارات والمشاكل المختلفة وأخطاء الصورة التي قد تظهر مع الشاشات التي لاتعتمد عليها لذا يجب على محبي الألعاب التنافسية التفكير في هذه الشاشة قبل أي شيء آخر.

تخيل معي أن تحاول السفر بجهازك المحمول وتجد أنك في حاجة لتخصيص عربة كاملة لحمله فقط بسبب وزنه الثقيل؟ هذا الأمر مزعج للغاية كما أنه غير عملي ويسبب الكثير من الأمراض المختلفة والمشاكل وينفي فكرة أن الجهاز محمول.

لهذا السبب قامت نفيديا بتطوير بطاقاتها الرسومية بتقنية Max-Q حيث تعتمد هذه التقنية على تقديم بطاقة رسومية تقدم نفس أداء البطاقات الرسومية الإعتيادية ولكن بحجم أصغر وأخف كثيراً من البطاقات الإعتيادية وهذا يمكن الشركات المصنعة للابتوب من أن تضع شاشات أكبر في تصميمات أنحف وأصغر قليلاً.

المعالج المركزي :

هناك الكثير من المعالجات المركزية CPU المناسبة للألعاب المحمولة ولكن هذا هو حجم الأمر، هناك الكثير من الإختيارات المناسبة وفي المجمل لن يكون الفارق في الأداء كبيراً لذا يمكن ألا تركز على المعالج المركزي مع الألعاب، بالطبع هناك قلة من الألعاب التي تستفيد من المعالجات المركزية القوية ولكن إن إضطررت للتضحية بالمعالج المركزي في سبيل الحصول على بطاقة رسومية GPU أقوى فلا تردد في فعلها على الإطلاق لكي تستفيد من قوة البطاقة الرسومية وهي الأهم.

متفرقات أخرى ( مساحات التخزين- الذواكر- عمر البطارية)

هناك مجموعة أخرى من المتفرقات التي لا تمثل أزمة كبيرة أو عامل هام في الإختيار لآنها جميعاً يمكن ترقيتها بعد شراءك لجهازك المحمول، مثل مساحات التخزين وإن كانت SSD أو HDD أو الذواكر الإفتراضية للوصول العشوائي أو عمر البطارية وعدد ساعات عملها.

لاحظ أن جميع الأجهزة المحمولة لا تستطيع تقديم أقوى أداء وافضل أداء لمدة طويلة إلا عندما تقوم بتوصيلها بمصدر كهرباء مستمر دائماً، وإن كانت نفيديا تقدم بعض المميزات للأجهزة المحمولة من خلال واجهة Geforce Experience التي تقوم بتقديم أفضل أداء للبطارية مع أداء الجهاز كما تقوم بزيادة عمر البطارية الإفتراضي من خلال nvidia optimus.

أفضل 10 أجهزة ألعاب محمولة Gaming Laptop :

سنقدم لكم الآن مجموعة من الأجهزة التي نرشح لكم الحصول عليها، ولكن تذكر دائماً أن تحصل على هذه الأجهزة أو أي جهاز ألعاب محمول من متجر محلي رسمي معتمد من نفيديا لتتمكن من الإستفادة من الضمان الموجود على القطع ولتتمكن من الإستفادة من الخصومات المختلفة، بالطبع في الفترة القادمة سنبدأ في موسم العودة للمدارس ولذلك ستجد الكثير من التخفيضات في مختلف التجار المعتمدين من نفيديا .

أجهزة ألعاب محمولة Gaming Laptop ذات أداء جيد مع سعر منخفض :

هذه الأجهزة تأتي ببطاقة رسومية GTX 1650 وهي مناسبة جداً للألعاب الخفيفة والإستخدام الخفيف أو من لا يهتم بالأداء ومعدل الإطارات بشكل عام أو محبي الألعاب التنافسية البسيطة وليس المحترفين، أهم ما يميز هذه الفئة كونها منخفضة السعر في بعض الإختيارات وأخف وزناً من باقي الفئات في بعض الأحيان.

نرشح لكم في هذه الفئة :

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جهاز msi ps63 modern وكنا قدمنا مراجعة لهم يمكنكم الإطلاع عليها من هنا وهو يأتي بسعر 4700 ريال ويمكنكم شراءه من هنا.



جهاز HP Pavilion 15-dk0012nx وهو ياتي بمعالج مركزي قوي للغاية مع مساحة تخزين أكثر من كافية ومناسبة للتنقل وبسعر 4000 ريال سعودي ويمكنكم شراءه من هنا.

أجهزة ألعاب ذات أداء ممتاز ومتفوق :

جميع هذه الأجهزة تأتي بمعالج رسومي GTX 1660ti وبمعالجات مركزية مختلفة، تعتبر هذه الفئة هي الفئة المتوسطة في السعر والأداء والمناسبة لجميع المستخدمين من مختلف الإهتمامات والتوجهات، كما أنها تناسب جميع صناع المحتوى وطلبة الهندسة الذين يحتاجون إلى قوة رسومية عالية .

وفي هذه الفئة نرشح لكم :

جهاز Lenovo Legion Y540 وهو واحد من أشهر أجهزة الألعاب ويأتي بتصميم مميز وفريد من نوعه أجده شخصياً جميلاً جداً كما أنه يأتي بشاشة مميزة ولوحة مفاتيح ممتازة وبسعر 5200 ريال سعودي ويمكنكم شراءه من هنا .

جهاز Asus Rog Strix G ، يأتي هذا الجهاز بمعالج مركزي قوي وتصميم مميز للألعاب وإضافات مختلفة تناسب المهتمين بالألعاب وبمساحة تخزين سريعة وكبيرة ومناسبة بما فيه الكفاية، يأتي الجهاز بسعر 6600 ريال سعودي ويمكنكم شراءه من هذا الرابط.

جهاز MSI leopard GP75 9SD ويأتي هذا الجهاز بسعر 6500 ريال سعودي مع لوحة مفاتيح مضيئة بتقنية RGB ويعتبر الوحيد في فئته الذي يستخدم هذه الإضاءة في لوحة المفاتيح ويمكنكم شراءه من هذا الرابط .

أجهزة ألعاب محمولة ذات الأداء الأفضل على الإطلاق دون منافس :

تأتي جميع هذه الأجهزة ببطاقات رسومية من نوع RTX وهذا يعني أنه لا يوجد أداء من جهاز محمول أو مكتبي حالياً في السوق أفضل منهم، بالطبع هذه الأجهزة موجه بشكل رئيسي إلى الاعبين المحترفين وصناع المحتوى والمصممين المحترفين الذين يحتاجون إلى كل هذه القوة العتادية.

وفي هذه الفئة نرشح لكم :

جهاز Asus Rog Zephyrus S GX 710 بشاشته العملاقة حيث يأتي مزوداً بشاشة بحجم 17 بوصة بالإضافة إلى بطاقة رسومية RTX 2080 الرائدة في جميع أنواع الأداء ودعم كامل لتقنية G-Sync من نفيديا ويأتي هذا الجهاز بسعر 13500 ريال سعودي ويمكنكم شراءه من هنا.

جهاز HP OMEN 15-dc1000nx وياتي هذا الجهاز بسعر 5800 ريال سعودي ببطاقة رسومية من نوع RTX 2060 وشاشة بحجم 15.6 بوصة ويمكنك شراءه من هنا.

جهاز Lenovo Legion Y540 ولكن هذه النسخة تأتي ببطاقة رسومية RTX 2060 مع شاشة بحجم 15.6 بوصة وبسعر 5800 ريال ويمكنك شراءه من هنا.

جهاز MSI GE63 Raider RGB 8SF ويأتي هذا الجهاز ببطاقة رسومية RTX 2070 مع شاشة بحجم 15.6 بوصة ولوحة مفاتيح مزودة بتقنية RGB للإضاءة والتحكم فيها كما أنه يأتي بغطاء مزود بإضاءة RGB ليكمل الشكل المناسب للألعاب الذي يقدمه وأهم ما يميزه على الإطلاق هو أنه يأتي بشاشة تعمل بتردد 144 هرتز مما يعني أنك ستتمكن من الفوز في جميع المسابقات الرياضية الإلكترونية وبسعر 8999 ريال سعودي و يمكنك شراءه من هنا .