فاطمة أيت طالب - دبي - كما رأيتم جميعًا معنا على الأرجح، فقد قامت شركة آبل قبل ساعات قليلة بالكشف رسميًا عن هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة، والتي تشمل كل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. وفي حالة إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول هواتف iPhone الثلاثة الجديدة، فبإمكانك القيام بذلك من خلال زيارة هذه المقالة المفصلة هنا.
الآن، إذا كنت واحدًا من المعجبين بواحد من هواتف iPhone الثلاثة الجديدة، وتفكر في شرائه، ولكنك تتساءل عن سعره، بإمكانك في الجدول أدناه الإطلاع على أسعار هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة في عدد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة :
|الدولة
|iPhone 11
|iPhone 11 Pro
|iPhone 11 Pro Max
|الولايات المتحدة الأمريكية
|$699
|$999
|$1099
|كندا
|979 دولار كندي
|1379 دولار كندي
|1519 دولار كندي
|أستراليا
|1199 دولار أسترالي
|1749 دولار أسترالي
|1899 دولار أسترالي
|ألمانيا
|€799
|€1149
|€1249
|إيطاليا
|€839
|€1189
|€1289
|المملكة المتحدة
|£729
|£1049
|£1149
|روسيا
|59990 روبل روسي
|89990 روبل روسي
|99990 روبل روسي
|الإمارات العربية المتحدة
|2949 درهم إماراتي
|4219 درهم إماراتي
|4639 درهم إماراتي
|هونغ كونغ
|5999 دولار هونغ كونجي
|8599 دولار هونغ كونجي
|9499 دولار هونغ كونغي
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم أسعار هواتف iPhone 11 Series الجديدة في عدد من البلدان حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.