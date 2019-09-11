إليكم أسعار هواتف iPhone 11 Series الجديدة في عدد من البلدان حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - كما رأيتم جميعًا معنا على الأرجح، فقد قامت شركة آبل قبل ساعات قليلة بالكشف رسميًا عن هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة، والتي تشمل كل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. وفي حالة إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول هواتف iPhone الثلاثة الجديدة، فبإمكانك القيام بذلك من خلال زيارة هذه المقالة المفصلة هنا.

الآن، إذا كنت واحدًا من المعجبين بواحد من هواتف iPhone الثلاثة الجديدة، وتفكر في شرائه، ولكنك تتساءل عن سعره، بإمكانك في الجدول أدناه الإطلاع على أسعار هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة في عدد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة :